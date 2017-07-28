Около 150 медиков Саратова сдали пробное тестирование ГТО
Сегодня на стадионе в Детском парке Саратова около 150 работников медучреждений областного центра сдали пробное тестирование ГТО.
Праздник был организован региональным минздравом при поддержке администрации Фрунзенского района МО «Саратов» и министерства молодежной политики молодежной политики, спорта и туризма.
Участники состязаний на выбор попробовали свои силы в подтягивании на перекладине, рывке гири, отжимании, прыжках в длину с места.
По итогам соревнований всем участникам были вручены сертификаты участия в пробном тестировании ВФСК «ГТО».
- Этот праздник посвящен здоровому образу жизни, пропаганде физической культуры и спорта. Сегодня медицинские работники смогли показать жителям Саратова, насколько увлекательным может быть активный отдых, - поделилась своими впечатления от праздника главный врач ГУЗ «Саратовский областной центр медицинской профилактики» Римма Яхина.
По мнению главного врача ГУЗ ««Областной врачебно-физкультурный диспансер» Ольги Брановой, медицинские работники своим примером должны показывать своим пациентам, насколько бережно нужно относиться к своему здоровью.
Сообщает пресс-служба регионального министерства здравоохранения.