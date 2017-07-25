Владимир Мальков стал вторым на «RUSSIAN OPEN 2017»
23 июля во Владивостоке завершился международный рейтинговый турнир, этап мирового Гран-при по бадминтону «RUSSIAN OPEN 2017».
По информации министерства молодежной политики, спорта и туризма области, в турнире приняли участие спортсмены из 10 стран мира.
Команда Саратовской области была представлена ведущими бадминтонистами области: мастером спорта международного класса Владимиром Мальковым, мастерами спорта России Александром Козыревым и Юлией Запольской.
По итогам турнира лучшим результатом стала серебряная медаль Владимира Малькова в мужской одиночной категории. Проиграв в финале соотечественнику Сергею Сиранту со счетом 11-13 5-11 11-6 11-7 4-11, титулованный саратовский бадминтонист занял 2 место.
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