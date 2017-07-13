Гандболисты "СГАУ-Саратов" проведут тренировочный сбор в Тольятти
Вчера игроки клуба вернулись из отпуска и приступили к тренировкам.
По информации пресс-службы ГК "СГАУ-Саратов", пока что тренировки носят втягивающий характер и направлены в основном на физическую подготовку. В частности, вчера утром "аграрии" играли в баскетбол, делали беговые упражнения и занимались в тренажерном зале. А вечером на стадионе "Локомотив" игроков ждал кросс и уже новые беговые упражнения.
В Саратове команда будет тренироваться до субботы и затем отправится на учебно-тренировочный сбор в Тольятти.