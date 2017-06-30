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Во Владимирской области начался молодежный форум "Территория смыслов на Клязьме"

Новости


27 июня 2017 года, в День молодежи России, во Владимирской области начал работу Всероссийский молодёжный образовательный форум «Территория смыслов на Клязьме».

Участниками площадки в этом году станут порядка 7000 молодых аспирантов, магистров, бакалавров и специалистов со всей страны.

Делегация Саратовской области также принимает участие в 1 смене форума «Молодые студенческие клубы, студенческий актив и студенческие СМИ».

Желающие принять участие в оставшихся сменах форума, приглашаются 2 июля 2017 года в Саратовский городской парк культуры и отдыха им. А.М. Горького, где пройдет торжественное мероприятие, посвященное Дню молодежи России. На площадке «Территория студенчества» с 17.00 до 20.00 можно подать заявку на форум и получить информацию по другим форумам и слетам.