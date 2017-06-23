Стартовал Всеармейский конкурс «Безопасная среда»

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По информации пресс-службы Центрального военного округа, в конкурсе принимают участие 13 лучших команд военных округов, Северного и Черноморского флотов, а также отдельных соединений радиационной, химической и биологической защиты. Впервые в конкурсе представлена команда РВСН. В отборочных этапах конкурса, которые проводились с января по май 2017 года, было задействовано свыше 800 единиц специальной техники и около 2500 военнослужащих.Соревнования предусматривают выполнение 24 нормативов по вождению, огневой подготовке, а также по РХБ защите. Проводимые состязания вносят элементы новизны в тактику ведения современного боя, позволяют продемонстрировать умение управлять вверенной боевой техникой в нестандартных условиях.Участники будут состязаться за право представить Россию на одноименном конкурсе в рамках Армейских международных игр-2017, который в этом году впервые пройдет за пределами Российской Федерации – в Китайской Народной Республике.