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Продолжается реконструкция стадиона "Олимп" в Балашове

Новости
Продолжается реконструкция стадиона "Олимп" в Балашове

"В рамках визита в Балашов Валерий Радаев посетил стадион «Олимп», где по инициативе главы региона проводится масштабная реконструкция, - сообщает пресс-служба губернатора. -

Спортивно-оздоровительный комплекс «Олимп» воспитывает подрастающих футболистов, легкоатлетов и хоккеистов. Ежегодно на стадионе проводятся соревнования городского и областного уровней: Спартакиада муниципальных служащих, юношеские игры, легкоатлетические соревнования, Чемпионат Саратовской области и Балашовского района по футболу среди мужских команд, зональный турнир по футболу на призы клуба «Кожаный мяч», в которых принимают участие свыше 10 000 человек.

На территории комплекса «Олимп» расположена детская площадка с качелями и песочницами.

Реконструкция стадиона началась в 2016 году. На объекте были произведены гидроизоляция трибун, ремонт металлоконструкций трибун, заменены сидения, установлено электронное табло. В текущем году при поддержке депутатского корпуса на стадионе запланирован ремонт подтрибунных помещений. Работы активно ведутся, подрядчик приводит в порядок коридоры и спортивные залы.

В рамках реконструкции объекта на футбольном поле запланировано обустройство современного искусственного покрытия. Для этого на объекте уже проведены подготовительные мероприятия: выполнены геодезические работы, топографическая съемка футбольного поля, подготовлено техническое задание на проведение конкурсных процедур.

Валерий Радаев поручил министру спорта и туризма Александру Абросимову открывать здесь как можно больше спортивных секций, приглашать тренеров из Саратова".