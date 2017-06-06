Стартует чемпионат России по пара-бадминтону
Соревнования по бадминтону спорту лиц с поражением опорно-двигательного аппарата будут проходить с 6 по 10 июня на базе Регионального центра спортивной подготовки.
По информации министерства молодежной политики, спорта и туризма области, в турнире примут участие более 50 сильнейших спортсменов из 15 субъектов РФ. Среди них неоднократные победители и призеры чемпионатов мира и Европы, кандидаты в паралимпийскую сборную команду России.
Саратовскую область будут представлять спортсмены ГБУ «СОСЦР адаптивной физической культуры и спорта» и ГБУ СО «Спортивная школа олимпийского резерва «Олимпийские ракетки». Среди них бронзовый призер чемпионата мира 2013 года, неоднократный призер чемпионатов России Александр Полстянкин.
По итогам соревнований будет сформирован состав спортивной сборной команды для участия в чемпионате мира РФ по пара-бадминтону, который пройдет в ноябре 2017 года в городе Ульсан (Южная Корея).
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