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Завершается подготовка к фестивалю «Чистая нота»

Новости
Завершается подготовка к фестивалю «Чистая нота»


Мероприятие пройдет накануне Дня защиты окружающей среды на территории природного парка «Кумысная поляна».

По информации министерства природных ресурсов и экологии области, первой частью ФЕСТИВАЛЯ станет большой субботник, в котором сможет принять участие любой желающий, готовый внести личный вклад в оздоровление Кумысной поляны. С 12.00 на сцене выступят лучшие музыкальные и танцевальные коллективы Саратова и вузов, а «экологические десанты» проведут агитационную работу, направленную на экологическое воспитание населения.

Традиционной и уже неотъемлемой частью «Чистой ноты» станет пропаганда здорового образа жизни и активного отдыха. На фестивале будут работать спортивные площадки, проходить состязания и мастер-классы по разным видам спорта, рыцарские поединки. Кроме того, на мероприятии будут работать выставки детских экологических рисунков и мастеров хэнд-мэйда, а также соревнования мастеров аквагрима.

Ожидается, что в фестивале примут участие около 1500 человек, более 200 человек планируют принять участие в экологических акциях.

Фото http://rosred.ru