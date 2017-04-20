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Гандболисты "СГАУ-Саратов" лично приглашают болельщиков на четвертьфинальный матч

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Гандболисты "СГАУ-Саратов" лично приглашают болельщиков на четвертьфинальный матч

Встреча с "Динамо-Виктор" (Ставрополь) состоится завтра, 21 апреля, в ФОКе "Юбилейный" в 18.30.

По информации пресс-службы ГК "СГАУ-Саратов", поддержка болельщиков, оказываемая команде на домашних играх, на финале четырех кубка России и просто в соцсетях, не осталась не замеченной игроками. В каждом своем интервью "аграрии" говорят о том, насколько она им важна. Поэтому на игру 1/4 финала чемпионата России 21 апреля против ставропольского "Динамо-Виктора" гандболисты решили пригласить болельщиков лично.