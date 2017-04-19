В Саратове обустроено 153 детских площадки
С 1 апреля в работах по санитарной очистке населенных пунктов Саратовской области приняли участие 260 тысяч человек и 2464 единицы специальной техники.
В городах и поселках области проводятся работы по уборке территорий от мусора, обрезке деревьев, уборке старой листвы. В период месячника проходят работы по обустройству парков, скверов, мест массового отдыха жителей, высадка деревьев, обустройство цветников и клумб.
С начала месячника очищено 115 скверов и аллей, 78 парков и садов, обустроено 153 детских площадки, ликвидировано 518 несанкционированных свалок.