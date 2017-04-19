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17:00 | 18 апреля
В Саратове обустроено 153 детских площадки
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В Саратове обустроено 153 детских площадки

Новости


С 1 апреля в работах по санитарной очистке населенных пунктов Саратовской области приняли участие 260 тысяч человек и 2464 единицы специальной техники.

В городах и поселках области проводятся работы по уборке территорий от мусора, обрезке деревьев, уборке старой листвы. В период месячника проходят работы по обустройству парков, скверов, мест массового отдыха жителей, высадка деревьев, обустройство цветников и клумб.

С начала месячника очищено 115 скверов и аллей, 78 парков и садов, обустроено 153 детских площадки, ликвидировано 518 несанкционированных свалок.