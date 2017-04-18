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Всероссийская акция "Аллея России" прошла в парке Победы на Соколовой горе

Новости
Всероссийская акция "Аллея России" прошла в парке Победы на Соколовой горе

Сегодня в парке Победы на Соколовой горе в Саратове прошла всероссийская акция "Аллея России".

Ее цель - создание и благоустройство эколого-просветительских парковых зон в населенных пунктах и памятных местах. По мнению организаторов, мероприятие способствует формированию экологической культуры и пропагандируют бережное отношение к окружающей среде.

В Саратовской области акция проходит под эгидой министерств природных ресурсов и экологии, информации и печати, культуры, управления Росприроднадзора, Окружного казачьего общества и органов местного самоуправления, - сообщает пресс-служба городской мэрии.

НАША СПРАВКА:
Парк Победы заложили в 1975 году, отдав под него 80 га территории. Сейчас на его территории действует Музей боевой и трудовой славы. Там размещена коллекция оружия и военной техники времён Великой Отечественной войны и современного вооружения, а также экспозиция сельскохозяйственной техники: от плуга до комбайна. В 2003 году в парке открылась Национальная деревня народов Саратовской области, где можно ощутить атмосферу народов, проживающих в регионе. Парк Победы - одно из самых любимых мест отдыха саратовцев и гостей города.