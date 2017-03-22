22 марта 2017 03:12 СРЕДА
Новости
23:00 | 21 марта
Саратовская актриса покорила Сибирь
22:50 | 21 марта
Саратов встретил весну фестивалем японского кино
17:49 | 21 марта
Разработчики системы Kickidler внедрили обновленную версию
17:39 | 21 марта
Свыше 80 тысяч социальных проездных на апрель реализовано в Саратовской области
16:48 | 21 марта
В Ртищевском районе 43-летний мужчина убил брата
16:01 | 21 марта
В Саратове открылся очередной фестиваль"Радостное чтение"
15:00 | 21 марта
В Саратове прошёл "ароматный" мастер-класс
14:19 | 21 марта
Воспитанники школы «РиФ» завоевали победу на ЧР по настольному теннису
13:35 | 21 марта
В личном кабинете сайта ПФР появилась новая услуга
12:00 | 21 марта
В Саратове открывается выставка "Зазеркалье"
Объявление
Консультативная юридическая и медицинская помощь лицам, оформляющимся в стационарное учреждение социального обслуживания для престарелых и инвалидов.
Телефон: 8-917-308-51-50.
Вакансия
Редакция приглашает к сотрудничеству
менеджеров по продаже
рекламы на сайт.
Контактный телефон 8-927-226-14-36
Как отдохнуть без лишних вложений
Как бы ни скакал курс евро или доллара, последнее, от чего откажутся россияне, — зимние каникулы. Их, к счастью, никто не отменял. По мнению наших сограждан, в связи с сегодняшней экономической ситуацией в стране туристические агентства и турфирмы, казалось бы, должны были поднять цены на комплексные туры. Однако этого не произошло. Напротив, многие компании, оправдывая доверие своих клиентов, предлагают сейчас довольно выгодные предложения по турам, в том числе и в рассрочку.
Подробнее
Реклама
﻿

Саратовская актриса покорила Сибирь

Новости / Культура
Саратовская актриса покорила Сибирь


В Новосибирске 20 марта завершился V Всероссийский конкурс исполнителей художественного слова.

Первое место заняла актриса и педагог Саратовской Консерватории Светлана Никулина. Никулина стала единственным иногородним обладателем призового места. Остальные достались сибирякам.

Саратовская актриса покорила Сибирь


Никулина читала прозу Шаламова "По снегу", объединив ее со стихами Пастернака, чем и покорила взыскательное жюри.

Саратовская актриса покорила Сибирь

Фото: Алексея Гуськова

"Меня спрашивали в Новосибирске, почему я выбрала именно Шаламова. Я с 14 лет его читаю. Бабушка когда-то книжку подарила. Это очень важно читать и изучать Шаламова именно сейчас. За счастье звучать и быть услышанной я благодарна также саратовскому режиссеру Мурата Абулкатинову. Жюри высоко оценило именно композицию. Это наша совместная работа.

Саратовская актриса покорила Сибирь


Фото из личного архива Светланы Никулиной
Автор: Вероника Чернышева


Добавить коммент
Полужирный Наклонный текст Подчёркнутый текст Зачёркнутый текст | Выравнивание по левому краю По центру Выравнивание по правому краю | Вставка смайликов Выбор цвета | Скрытый текст Вставка цитаты Преобразовать выбранный текст из транслитерации в кириллицу Вставка спойлера
Включите эту картинку для отображения кода безопасности
обновить, если не виден код