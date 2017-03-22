Саратовская актриса покорила Сибирь
В Новосибирске 20 марта завершился V Всероссийский конкурс исполнителей художественного слова.
Первое место заняла актриса и педагог Саратовской Консерватории Светлана Никулина. Никулина стала единственным иногородним обладателем призового места. Остальные достались сибирякам.
Никулина читала прозу Шаламова "По снегу", объединив ее со стихами Пастернака, чем и покорила взыскательное жюри.
Фото: Алексея Гуськова
"Меня спрашивали в Новосибирске, почему я выбрала именно Шаламова. Я с 14 лет его читаю. Бабушка когда-то книжку подарила. Это очень важно читать и изучать Шаламова именно сейчас. За счастье звучать и быть услышанной я благодарна также саратовскому режиссеру Мурата Абулкатинову. Жюри высоко оценило именно композицию. Это наша совместная работа.
Фото из личного архива Светланы Никулиной
Автор: Вероника Чернышева