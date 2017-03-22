Саратов встретил весну фестивалем японского кино

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Александр Вениаминов

В Саратове с 10 по 12 марта прошел фестиваль, организованный Посольством Японии в России, Саратовским отделением Общества «Россия – Япония» при поддержке министерства образования Саратовской области. За три дня в Доме кино саратовцы смогли познакомиться с прекрасными японскими лентами, получили яркие впечатления и унесли с собой частичку доброты, переданной через кинематограф. Цель фестиваля - развитие дружеских связей, доверия и взаимопонимания между Саратовским регионом и Японией.Перед началом кинопоказов было проведено награждение участников Акции «Оригами за мир!», которая была инициирована Дьяковой Мариной Анатольевной, председателем Саратовского отделения Общества «Россия – Япония», и проходила в ноябре прошлого года. На широком экране кинозала всплывали слайды с фотографиями, на которых участники Акции, вдохновленные и счастливые, изготавливают бумажных журавликов и запускают их в саратовское небо.Какие бы мероприятия ни проводило Саратовское отделение Общества «Россия-Япония», будь то широкомасштабные межрегиональные акции «Оригами за мир!» или привлечение предприятий к участию в международных японо-российских экономических проектах, организация визитов, высокопоставленных японских или именитых российских гостей, всегда события бывают яркими, незабываемыми.В чем секрет успеха фестивалей японского кино? С этим вопросом мы обратились к председателю отделения- В наше время высоких технологий, когда почти вся жизнь большинства молодых людей и уже не молодых проходит у мониторов, человеческие взаимоотношения приобретают особую ценность. В последнее время, как я замечаю, люди стараются избегать эмоциональных отношений, придерживаются партнерской стратегии: безличных социальных ролей. Для меня человеческие отношения - самое главное. Это контакт душ. Как японцы любят говорить: от сердца к сердцу! Наше отделение, какое бы мероприятие ни проводило, всегда выдвигает на первое место ценности человеческих отношений. Мы выбрали для себя стихотворение известного японского поэта Исса, написанное в XVIII веке под влияние чувств в стиле хокку: «Чужих меж нами нет, мы все друг другу братья, под вишнями в цвету…» в качестве эпиграфа. Всегда важно помнить, что природа и человека едины.Фильмы, которые предоставляет Посольство Японии к показу, об этом. Они показывают, что творится в душе простого человека, будь то взрослый или ребенок, демонстрируют его переживания, поиски истины, единение с природой. Эти ценности и сближают наши народы. Поэтому в Японии так любят и понимают, и более того, считают своим писателем нашего Ф.М.Достоевского! «Мы – томодати», что означает: «мы – друзья» - именно под таким лозунгом прошла встреча глав России и Японии в декабре прошлого года.Своим чувствам я нахожу подтверждение в реакции зрителей. Мы попросили рассказать их о своих впечатлениях после просмотра., студент:-Очень рад, что нашлись люди, которые сумели организовать это мероприятие и очень приятно, что есть люди, которые разделяют мой интерес к Японии., пенсионерка:-Фильм «Девочки-каллиграфы» надо показывать всем и везде. Особенно в школах. То, что происходит в фильме в Японии – это сейчас происходит и в России: идет выбор между шоу и социальной направленностью всякого мероприятия. В случае в фильме – шоу каллиграфии.-Понравился фильм о каллиграфии. Идея очень хорошая и для русского зрителя показана неожиданная сторона жизни – через само написание слов. Обычно для нас важны рисунки, образы. Эта сторона японской культуры была для меня открытием: я никогда раньше об этом не задумывалась. Получается, что иероглиф не просто слово, а целый рассказ и рассказ может быть очень эмоциональный!, учитель начальных классов:-Все долго не уходили из зала в привычную нашу жизнь, в наше жилище со светящимися экранами телевизоров, где мы так же встречаемся с Японией и другими дальними странами. Странами, где живут, такие же как мы, простые в проявлениях, но светлые по сути люди, с которыми у нас тесные связи. …И мы хорошо понимаем, что мы живем на одной планете: хрупкой и беззащитной от накопленного нами оружия, но нуждающейся в крепких человеческих связях землян ради мира и жизни человека на планете.-Нам-саратовцам повезло, расположившись в креслах, не выезжая из города знакомиться с новым миром, а по масштабам – космосом традиций, культуры, характеров уникального народа. Само мероприятие отличается большим уютом: все так по-домашнему и приветливо. Думаю, что следует проводить фестивали кино четырежды в год: весной, летом, осенью и зимой.Конечно, читать эти отзывы – означает испытывать огромное вдохновение, чтобы проводить фестивали и в дальнейшем… Хотя, не все так просто, как может показаться на первый взгляд. Случаются неприятные моменты. В этот раз возникли проблемы с диском, и зрители не смогли посмотреть заявленный фильм «Дрезина». Второй момент: до нас не доехали большое количество учеников, учителей – участников Акции, для которых мы первоначально и планировали наш Фестиваль. Причины были объективные и связаны со сложившейся обстановкой в городе: в эти дни во избежание негативных последствий были отменены посещения детьми массовых мероприятий. Зато Дом кино сделал для наших зрителей отличный подарок: мы смогли посмотреть мультфильм «Красная черепаха», который был как раз в прокате, и снятый на известной японской киностудии «Ghibli». Фильм обладателя премии «Оскар» Михаэля Дюдока де Вита. И как написала Ирина Крайнова, пресс-секретарь нашего Отделения, в своем блоге: «О чем этот мудрый, тонкий фильм? О любви? – Да. О красоте? Да. И о великой стойкости народа, уместившегося на нескольких кусочках суши среди безбрежного океана, всю свою восхитительную культуру, тысячелетнюю историю, все свои старые города и живописные парки, древние храмы и сверхновые мосты и дороги. Черепах круглая и красная – здесь не только символ мудрости и долголетия. Это как сама Япония, снова и снова всплывающая наверх после всех разрушительных цунами».Мир японского кино открыт для самой широкой аудитории и любим самыми разными зрителями. Фильмы позволяют почувствовать японский менталитет и глубже понять особенности этой страны.