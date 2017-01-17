Прошел народный фестиваль «Большой Караман»
В нем приняли участие представители комитета общественных связей и национальной политики области, а также Советского, Красноармейского районов и города Саратова.
Первый зимний фестиваль истории, культуры и туризма «Большой Караман», организованный региональным отделением Всероссийского общества инвалидов, прошел в районном Доме культуры р.п. Степное Советского района.
В ходе фестиваля были организованы экспозиция народного декоративно-прикладного творчества, выставка изделий Павлово-Посадской мануфактуры, исторические реконструкции событий. Своим мастерством делились ремесленники, работающие в традиционных техниках декоративно-прикладного творчества, а также в различных современных техниках, мастера кулинарии.
Фото http://www.4vsar.ru