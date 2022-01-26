Елена Батурина воплотит в жизнь на Кипре наследие всемирно известного архитектора

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Проект Symbol Residence, называемый Рикардо Бофиллом «новым стилем жизни и личным пространством, которым можно просто гордиться», был объявлен абсолютным победителем на Кипре в нескольких номинациях, в том числе за выдающуюся архитектуру, в рамках престижной международной премии European Property Awards 2020. Он располагается на побережье Лимассола и состоит из 17 эксклюзивных резиденций общей площадью 7300 квадратных метров. На территории ЖК расположены зоны отдыха, частный сад, бассейн, спортивно-оздоровительный комплекс и подземная парковка.Управляющий директор проекта Symbol Residence Андрей Столяров заметил, что сотрудничество с Рикардо Бофиллом было честью для всей команды Елены Батуриной. Его уникальные идеи в полном объеме будут воплощены и завершены в Symbol Residence, который станет новым украшением Лимассола.