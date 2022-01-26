26 ЯНВАРЯ 2022 СРЕДА
Новости
11:45 | 26 января
Саратовский цирк готовится к открытию грандиозного шоу «Быть по сему!»
10:49 | 26 января
Более 200 студентов приняли участие в бесплатном прокате коньков и лыж
09:53 | 26 января
Еще семь школ муниципального образования «Город Саратов» закрываются на карантин
09:00 | 26 января
Продолжается прием заявок на конкурс афиш окружного фестиваля детских и молодежных коллективов «Театральное Приволжье»
16:19 | 25 января
Вступают в силу новые правила оказания услуг по показу фильмов
15:47 | 25 января
Проблему кадров в сельскохозяйственном секторе обсудили депутаты Госдумы в Тимирязевской академии
15:39 | 25 января
Набор людей с ОВЗ на бесплатные обучающие курсы объявил «Инваньюс»
13:24 | 25 января
HH.ru: Продавец-кассир – самая популярная специальность среди студентов Саратовской области
12:30 | 25 января
Михаил Исаев высказался о ситуации с безнадзорными животными
11:25 | 25 января
Данила Семериков готовится к Олимпийским играм в Пекине
«Состав Победы» — это 16 видеороликов, посвященных участию железнодорожников в Великой Отечественной войне. Темы роликов — это неизвестные широкой аудитории факты, события, связанные с вкладом железнодорожников в общую Победу.
Подробнее
Министр здравоохранения Саратовской области Олег Костин: "Заработная плата медицинских работников – на моем личном контроле
Подробнее
Карта распространения короновируса COVID-19
Подробнее
В Саратове снижен налог на прибыль для инвесторов
Подробнее
Льготная ипотека для сельчан: в работе 50 заявок от жителей области на сумму 81,1 миллиона рублей, половина уже одобрены
Подробнее

Елена Батурина воплотит в жизнь на Кипре наследие всемирно известного архитектора

Бизнес
Команда международной предпринимательницы Елены Батуриной соболезнует семье всемирно известного испанского архитектора Рикардо Бофилла, ушедшего из жизни. Мастер является автором архитектурного проекта жилого комплекса Symbol Residence на Кипре, который строит компания Golden Wisdom, часть инвестиционной группы Елены Батуриной.

Проект Symbol Residence, называемый Рикардо Бофиллом «новым стилем жизни и личным пространством, которым можно просто гордиться», был объявлен абсолютным победителем на Кипре в нескольких номинациях, в том числе за выдающуюся архитектуру, в рамках престижной международной премии European Property Awards 2020. Он располагается на побережье Лимассола и состоит из 17 эксклюзивных резиденций общей площадью 7300 квадратных метров. На территории ЖК расположены зоны отдыха, частный сад, бассейн, спортивно-оздоровительный комплекс и подземная парковка.
Управляющий директор проекта Symbol Residence Андрей Столяров заметил, что сотрудничество с Рикардо Бофиллом было честью для всей команды Елены Батуриной. Его уникальные идеи в полном объеме будут воплощены и завершены в Symbol Residence, который станет новым украшением Лимассола.
Добавить коммент
Полужирный Наклонный текст Подчёркнутый текст Зачёркнутый текст | Выравнивание по левому краю По центру Выравнивание по правому краю | Вставка смайликов Выбор цвета | Скрытый текст Вставка цитаты Преобразовать выбранный текст из транслитерации в кириллицу Вставка спойлера
Включите эту картинку для отображения кода безопасности
обновить, если не виден код