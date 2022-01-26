Елена Батурина воплотит в жизнь на Кипре наследие всемирно известного архитектора
Команда международной предпринимательницы Елены Батуриной соболезнует семье всемирно известного испанского архитектора Рикардо Бофилла, ушедшего из жизни. Мастер является автором архитектурного проекта жилого комплекса Symbol Residence на Кипре, который строит компания Golden Wisdom, часть инвестиционной группы Елены Батуриной.
Проект Symbol Residence, называемый Рикардо Бофиллом «новым стилем жизни и личным пространством, которым можно просто гордиться», был объявлен абсолютным победителем на Кипре в нескольких номинациях, в том числе за выдающуюся архитектуру, в рамках престижной международной премии European Property Awards 2020. Он располагается на побережье Лимассола и состоит из 17 эксклюзивных резиденций общей площадью 7300 квадратных метров. На территории ЖК расположены зоны отдыха, частный сад, бассейн, спортивно-оздоровительный комплекс и подземная парковка.
Управляющий директор проекта Symbol Residence Андрей Столяров заметил, что сотрудничество с Рикардо Бофиллом было честью для всей команды Елены Батуриной. Его уникальные идеи в полном объеме будут воплощены и завершены в Symbol Residence, который станет новым украшением Лимассола.
Проект Symbol Residence, называемый Рикардо Бофиллом «новым стилем жизни и личным пространством, которым можно просто гордиться», был объявлен абсолютным победителем на Кипре в нескольких номинациях, в том числе за выдающуюся архитектуру, в рамках престижной международной премии European Property Awards 2020. Он располагается на побережье Лимассола и состоит из 17 эксклюзивных резиденций общей площадью 7300 квадратных метров. На территории ЖК расположены зоны отдыха, частный сад, бассейн, спортивно-оздоровительный комплекс и подземная парковка.
Управляющий директор проекта Symbol Residence Андрей Столяров заметил, что сотрудничество с Рикардо Бофиллом было честью для всей команды Елены Батуриной. Его уникальные идеи в полном объеме будут воплощены и завершены в Symbol Residence, который станет новым украшением Лимассола.