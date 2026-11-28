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27 ноября кадеты военно-патриотического клуба казачьей общественной организации «Пластун» приняли участие в XIII городском фестивале национальных праздников, обрядов и исторической реконструкции «Горница». Юные казаки показали зрителям инсценировку старинного казачьего обряда «Батькина каша».Фестиваль «Горница» традиционно объединяет творческие коллективы, которые сохраняют и представляют богатство национальных культур. Выступление кадетов стало одним из ярких моментов программы: ребята перенесли зрителей в атмосферу казачьего быта и познакомили с традициями, которые бережно передаются из поколения в поколение.Справившись с волнением, кадеты выступили очень уверенно и проникновенно. Особую благодарность организаторы и наставники выразили участникам инсценировки – Дмитрию Гадалину, Юлии Кубраковой и Сафии Мурадымовой. Ребята вложили в выступление душу и достойно представили казачью культуру на городской сцене.