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Фото предоставлено министерством здравоохранения Саратовской области

Ультразвуковая диагностика является одним из основных инструментов, с помощью которого врачи проводят обследования сердца, брюшной полости, щитовидной железы, репродуктивных органов, изучают внутриутробное развитие плода и многое другое. Именно УЗИ позволяет ставить верные диагнозы своим пациентам и своевременно начинать эффективное лечение.УЗИ-аппарат в поликлиническое отделение № 2 Энгельсской районной больницы был приобретен по программе модернизации первичного звена здравоохранения.За время работы было проведено более 13 тысяч исследований. Особенностью этого УЗИ-аппарата является наличие 5 разъемов для датчиков, что делает его очень удобным для поликлиники в связи с необходимостью частой смены типа исследования.«Благодаря закупке современного оборудования повышается качество и доступность оказания медицинской помощи жителям, улучшение диагностики за счет более чёткой визуализации деталей способствует раннему выявлению различных заболеваний и своевременному назначению эффективного лечения», - рассказала главный врач больницы Елена Широких.Действующая программа модернизации первичного звена здравоохранения в рамках нацпроекта была рассчитана до 2025 года, однако, решением Президента России Владимира Путина она будет продолжена до 2030 года в рамках нового национального проекта «Продолжительная и активная жизнь».