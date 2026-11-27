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Воспитанники детского сада «Золотой ключик» города Балашова приняли участие в региональной добровольческой акции «Вызов на добрые дела». В рамках направления «Тепло ветеранам» юные казаки подготовили праздничную программу для своих дедушек и бабушек.Ребята вместе с педагогами разучили тематические песни, танцы и стихи для выступления перед почетными гостями. Помимо концертной программы дети изготовили праздничные открытки, которые с радостью вручили участникам встречи.Совместные мероприятия подобного формата играют важнейшую роль в нравственном воспитании подрастающего поколения. В итоге такие встречи учат детей искренней заботе, уважению к старшим и умению дарить тепло от всего сердца, помогая сохранять преемственность поколений и добрые семейные традиции.