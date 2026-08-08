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Энгельссский полигон: техника работает без перерыва

Общество
В Энгельсе в круглосуточном режиме продолжают тушить возгорание на мусорном полигоне АО «Ситиматик». Несколько дней назад специалистам удалось устранить открытое горение, сейчас на месте наблюдается тление отходов, для полного устранения сейчас выполняется отсыпка грунтом по всей площади очага.


Сегодня утром глава района Максим Леонов отчитался, что по поручению губернатора Романа Бусаргина на объект привлечена дополнительная техника, работы организованы посменно в круглосуточном режиме. Регулярно туда выезжают заместители председателя правительства области Александр Стрелюхин и Василий Котов. По итогам утренней планерки стало известно, что площадь тушения благодаря предпринятым действиям уже сокращена вдвое.

Накануне вечером на полигоне также побывал министр природных ресурсов и экологии области Константин Доронин с энгельсскими общественниками. Глава минприроды подчеркнул, что с учетом обстановки привлечено достаточное количество техники. Доронин также объяснил, что ликвидировать тление в данном случае эффективнее всего именно через отсыпку грунтом.

«Многие горожане интересуются, почему не тушат водой. На самом деле это только осложнит ситуацию, поскольку будет еще больше дыма. И фактически здесь будет из-за этого нулевая видимость, техника работать не сможет. Это однозначно затянет работы. По этой причине с экспертами выработали оптимальный вариант – отсыпка по всей площади тления землей. Вся техника работает без перерыва фактически», - прокомментировал ситуацию Константин Доронин.

Посетившие вчера полигон общественники подтвердили, что рабочие трудятся и в ночное время.

«Вторая смена началась, стоим считаем технику. Видно, что работают, не бросают. Новый мусор временно складируют на отдельной территории. На тлеющую гору никто мусор не свозит. Работают, время около 10 вечера уже. Все это засыпают землей: берут снизу, едут вкруг, завозят и отсыпают. Если тушить водой, то будет «грязища» и «дымище» такие, что техника не сможет нормально работать. Отсыпка землей – другого варианта нет», - сообщила они.

Также на месте постоянно дежурит пожарный расчет. Он нужен на случай, если где-то появляется небольшой очаг открытого горения для оперативного устранения.