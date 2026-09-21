В Саратовской области успешно функционирует семь региональных сосудистых центров

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Сосудистые центры оснащены современным высокотехнологическим оборудованием, а ангиографы, которыми они оснащены, способны выполнять различные манипуляции, их возможности не ограничиваются кардиологией и сердечно-сосудистой хирургией, при этом специалисты постоянно расширяют спектр оперативных вмешательств.В региональном сосудистом центре Энгельсской городской клинической больнице №2 им. А.Г. Кассиля в текущем году начали проводить новый вид операций - имплантацию кардиостимуляторов.А в целом, за три года работы здесь провели более 10 тысяч высокотехнологичных хирургических вмешательств на современном ангиографе, который позволяет проводить сложные операции даже в критических случаях при инфарктах или инсультах.На сегодняшний день в области функционируют 7 таких центров. По инициативе губернатора Романа Бусаргина из областного бюджета были выделены дополнительные средства на создание сосудистых центров на базе Балаковской городской клинической больницы и Балашовской районной больницы.«Стоит отметить, что параллельно с введением в эксплуатацию нового оборудования, продолжалось развитие Энгельсской городской клинической больницы №2 и по другим направлениям. В частности, в рамках областной программы была отремонтирована прилегающая территория, обновлены технические помещения в лечебном корпусе, в больнице также заменили лифты и закупили дополнительное оборудование для отделения медицинской реабилитации», - добавил и.о. министра здравоохранения Виталий Луцет.