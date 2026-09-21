Выборы подтвердили статус России как правового государства

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Присутствие наблюдателей стало гарантией прозрачности выборов.Комментарий профессора кафедры истории государства и права СГЮА И.Н. Коновалова:Выборы прошли спокойно, в очередной раз подтвердив, что Россия является правовым демократическим государством с развитыми институтами гражданского общества. Сложная геополитическая обстановка и информационное давление со стороны коллективного Запада не помешали нашим избирателям сделать свой выбор, который, уверен, отвечает национальным интересам нашего государства и курсу, направленному на развитие нашей страны. Из значимых наблюдений – достаточно высокая явка, что в очередной раз подтвердило консолидацию наших граждан, и высокую подготовку избирательной системы и наблюдателей. Хочу отметить, что с каждым годом в нашей стране совершенствуется и укрепляется система общественного наблюдения. Это система, которая не имеет аналогов в мире. И именно присутствие общественных наблюдателей на избирательных участках выступает гарантией честности и прозрачности выборов и открытости нашей избирательной системы.По итогам выборов лидирующие позиции сохраняет партия «Единая Россия». Все мы знаем и видим, с каким подходом и серьезностью к делу работает Вячеслав Викторович Володин для развития нашего региона. Его лозунг «Верьте только делам!» - себя оправдывает.КПРФ и возглавлявшую их список Ольгу Алимову знают давно как опытного руководителя сильного блока.Традиционно саратовцы поддержали ЛДПРовцев во главе с Дмитрием Пьяных. Он местный, хорошо знает проблемы региона и владеет ситуацией.В работе партии «Справедливая Россия» и, в частности, Вячеслава Калинина прослеживается серьезный настрой для решения общих задач.Хочу подчеркнуть, что за всеми избранными партиями и кандидатами стоят тысячи людей, чьи голоса они обязаны оправдать реальными делами.