21 сентября 2026 ПОНЕДЕЛЬНИК
Новости
17:00 | 21 сентября
Энгельс получит 16 млн рублей на семейную культуру в 2027 году
16:30 | 21 сентября
На закрытии фестиваля «Саратовские страдания» покажут фрески затопленного монастыря
16:10 | 21 сентября
Роман Бусаргин: Доверие избирателей обеспечило уверенную победу Единой России
16:09 | 21 сентября
В Детском оздоровительном лагере им. Ю.А. Гагарина стартовал Астрономический фестиваль «Звезда Гагарина»
16:00 | 21 сентября
В Саратовской области успешно функционирует семь региональных сосудистых центров
15:10 | 21 сентября
Выборы подтвердили статус России как правового государства
14:35 | 21 сентября
Избирательная комиссия Саратовской области подвела предварительные итоги выборов депутатов Государственной Думы девятого созыва
14:30 | 21 сентября
Для легендарного кинотеатра «Победа» разработан проект реставрации  
13:54 | 21 сентября
«Серебряные» волонтеры из Лысогорского района поделились секретами приготовления белорусских драников
13:40 | 21 сентября
Выборы прошли штатно и без «сюрпризов»: эксперт из РАНХиГС подвёл итоги голосования в Саратовской области
История про газ и про нас
Подробнее
В Радищевском музее открыта новая экспозиция «АРТ-КОД»
Подробнее
Владимир Дудаков: «Лучший метод защиты от гриппа – вакцинация»
Подробнее
Сказано-сделано-экспортировано
Подробнее
В Саратове впервые состоится детский межрегиональный вокальный конкурс «Пою с оркестром»
Подробнее
Черешчатый дуб под Александрович Нашем признан памятником природы
Подробнее
В Саратове стартует третий этап Всероссийских соревнований по прыжкам в воду «Лига юных чемпионов»
Подробнее
Взаимодействие общественников с Фондом капремонта области признано успешным
Подробнее
Электричка здоровья пользуется неизменным успехом у пассажиров и жителей области
Подробнее

Выборы подтвердили статус России как правового государства

Новости / Главное в политике
Профессор-историк рассказал о консолидации общества и итогах голосования

Присутствие наблюдателей стало гарантией прозрачности выборов.

Комментарий профессора кафедры истории государства и права СГЮА И.Н. Коновалова:

Выборы прошли спокойно, в очередной раз подтвердив, что Россия является правовым демократическим государством с развитыми институтами гражданского общества. Сложная геополитическая обстановка и информационное давление со стороны коллективного Запада не помешали нашим избирателям сделать свой выбор, который, уверен, отвечает национальным интересам нашего государства и курсу, направленному на развитие нашей страны. Из значимых наблюдений – достаточно высокая явка, что в очередной раз подтвердило консолидацию наших граждан, и высокую подготовку избирательной системы и наблюдателей. Хочу отметить, что с каждым годом в нашей стране совершенствуется и укрепляется система общественного наблюдения. Это система, которая не имеет аналогов в мире. И именно присутствие общественных наблюдателей на избирательных участках выступает гарантией честности и прозрачности выборов и открытости нашей избирательной системы.
По итогам выборов лидирующие позиции сохраняет партия «Единая Россия». Все мы знаем и видим, с каким подходом и серьезностью к делу работает Вячеслав Викторович Володин для развития нашего региона. Его лозунг «Верьте только делам!» - себя оправдывает.
КПРФ и возглавлявшую их список Ольгу Алимову знают давно как опытного руководителя сильного блока.
Традиционно саратовцы поддержали ЛДПРовцев во главе с Дмитрием Пьяных. Он местный, хорошо знает проблемы региона и владеет ситуацией.
В работе партии «Справедливая Россия» и, в частности, Вячеслава Калинина прослеживается серьезный настрой для решения общих задач.
Хочу подчеркнуть, что за всеми избранными партиями и кандидатами стоят тысячи людей, чьи голоса они обязаны оправдать реальными делами.