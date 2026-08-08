Площадь тушения на мусороперерабатывающем полигоне «Ситиматик» в Саратовской области сократилась на 50%

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Заместители председателя правительства Саратовской области Александр Стрелюхин и Василий Котов по поручению губернатора Романа Бусаргина проконтролировали ход работ по ликвидации тления на мусороперерабатывающем полигоне АО «Ситиматик». На текущий момент площадь тушения сократилась вдвое, работы продолжаются в круглосуточном режиме.На объекте посменно ведется отсыпка тлеющих участков грунтом согласно разработанному графику — процесс будет продолжаться до полной ликвидации задымления. Для этого задействовано достаточное количество специальной техники: два экскаватора, шесть бульдозеров и 12 самосвалов.Отмечается, что из-за изменения розы ветров в настоящее время наблюдается небольшая дымовая завеса, однако общая площадь работ по тушению уже уменьшилась на 50 %.Для обеспечения безопасности, контроля обстановки и оперативного реагирования в случае необходимости на площадке дополнительно дежурит пожарный расчет.