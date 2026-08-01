Реконструкция вокзала Саратов-1 идёт по графику

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В основном здании вокзала осуществляется армирование и бетонирование колонн, стен, лифтовых шахт и плит перекрытия. Специалисты выполняют гидроизоляцию и утепление фундаментной части сооружения.На пассажирских платформах активные действия сосредоточены на лестничных и эскалаторных сходах. Там производится армирование и бетонирование лифтовых шахт, а также монтаж кровли. Параллельно проводится капитальный ремонт платформ. Существующие конструкции полностью заменяются: уже выполнена заливка бетоном, а на ряде участков строители укладывают тротуарную плитку. На пассажирской платформе №3 ведётся монтаж эскалатора.Продолжаются работы по остеклению конкорса и нанесению термоизолирующих и огнеупорных составов на металлические опоры. Одновременно прокладываются кабельные линии и устанавливаются ограждающие металлоконструкции.В конце июля стартовал этап установки эскалатора и монтажа каркаса остекления на пешеходных сходах, которые ведут к досмотровому павильону со стороны автовокзала.Строительные процессы организованы в круглосуточном режиме без перерывов на праздничные и выходные дни, что позволяет своевременно выполнять все запланированные объёмы работ.