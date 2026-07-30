Сможет ли дом-погорелец на Мичурина «восстать из пепла», благодаря статусу памятника?

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Бюрократическая путаница с адресами

Мнение эксперта

Но даже с официальным признанием пришла новая головная боль. В официальных документах комитета и экспертизах адрес прописан крайне странно и невнятно: улица Мичурина, 141А (литер Б), и при этом в скобках чиновники добавляют совершенно другую улицу – улицу Григорьева, 22. Если открыть спутниковые снимки и карты, то на этом конкретном участке по Мичурина стоит всего один старинный дом под номером 141. Никаких литер "А" или корпусов "Б" картографически у него нет.Из всей рассматриваемой четверки домов этот – самый старый. Середина XIX века, время, когда Саратов еще не знал великих архитектурных преобразований Алексея Салько, когда экономический бум начала XX века был еще впереди. Этот дом застал совсем другой город – купеческий, мещанский, провинциальный. Его стены помнят эпоху, когда Саратов был тихим губернским городом на Волге, а не индустриальным центром с каменными доходными домами и модными особняками. Именно поэтому сохранение даже этих обгоревших остатков имеет огромную ценность. По сути, включение в реестр в 2026 году – это экстренная попытка градозащитников и властей юридически зафиксировать хотя бы оставшиеся исторические стены и элементы фасада середины XIX века, пока участок окончательно не зачистили под ноль.Здесь возникает главный вопрос, который волнует многих горожан. Этот объект долгое время стоял в полуразрушенном состоянии после пожаров. Включение его в реестр – это реальный шанс на консервацию и инвестора, или спасать там уже практически нечего, кроме статуса на бумаге? Ответ на этот вопрос кроется в уникальной особенности этого места – дом на Мичурина, 141А не стоит одиноко. Он является частью целого усадебного комплекса, в который входят еще два здания по тому же адресу.Получается, что речь идет не об одном обгоревшем здании, а о целом историческом ансамбле, который может стать точкой притяжения и примером успешной ревитализации. Весной-летом 2026 года власти уже официально признали соседний дом из этого же усадебного комплекса – «Дом жилой с воротами» (Мичурина, 141, литер В) – находящимся в неудовлетворительном состоянии и внесли в программу льготной аренды «Аренда за рубль» для последующей реставрации. Это означает, что инвестор может получить здание практически бесплатно, взяв на себя обязательства по его восстановлению. Для литеры "Б" (того самого погорельца) получение статуса муниципального ОКН – единственный шанс в будущем тоже попасть в эту программу и спастись от окончательного сноса.Но есть и обратная сторона медали. Пока здания стоят в руинированном состоянии, они продолжают разрушаться не только от времени, но и от человеческого фактора.- считает Денис Жабкин.Эта цитата бьет в самую больную точку. Дом-погорелец на Мичурина уже выгорел изнутри в результате жестких пожаров. Долгое время он стоял «выпотрошенным» и заброшенным. Люди, находящие приют в этих руинах, разводят костры, чтобы согреться зимой, и это создает постоянную угрозу новых возгораний. Каждый такой пожар уносит частичку исторической кладки, каждый костер оставляет новые следы копоти на стенах середины XIX века. Без должной охраны, без забора, без консервации даже статус памятника не сможет остановить физическое разрушение здания.В первую очередь – юридическую защиту от сноса. Теперь никто не сможет просто так прийти и снести эти обгоревшие стены под предлогом расчистки территории. Здание внесено в реестр, оно охраняется государством. Во-вторых, статус памятника открывает дорогу к программе «Аренда за рубль». Инвесторы, которые готовы вкладываться в реставрацию исторических зданий, могут получить этот объект практически бесплатно, взяв на себя обязательства по восстановлению. В-третьих, статус ОКН позволяет рассчитывать на консервацию – первоочередные работы по укреплению стен, устройству временной кровли, защите от дальнейшего разрушения.Но реалии таковы, что денег на консервацию у города хронически не хватает. Дом на Мичурина, 141А стоит в двух шагах от пешеходного кольца, в самом центре Саратова, и его руинированный вид – это слабое место для города. Данный объект мог бы стать витриной успешной ревитализации, примером того, как из пепла восстает историческая застройка. Три дома, общий двор, разные архитектурные техники, классицизм – все это создает уникальный ансамбль, который мог бы привлечь туристов и стать местом притяжения для горожан.Пока что дом-погорелец на Мичурина продолжает стоять в запустении. Его стены, помнящие середину XIX века, медленно осыпаются. Адресная путаница в документах лишь подчеркивает то, что город до конца не определился, что делать с этим объектом. Но статус памятника дает надежду. Если найдется инвестор, готовый взяться за реставрацию всего усадебного комплекса, если городские власти найдут деньги на консервацию, если удастся защитить здание от новых пожаров и вандалов – тогда у этого дома есть шанс восстать из пепла. И тогда Саратов получит не просто отреставрированное здание, а целый исторический квартал, который напомнит о том, что даже самые разрушенные памятники могут быть спасены, если есть воля и ресурсы."