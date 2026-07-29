Спасенный от бульдозеров: как «Дом Тарасова А. В.» уцелел в зоне тотального сноса

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Саратов теряет историческую застройку с пугающей скоростью. Казалось бы, еще один квартал в центре города обречен, чтобы уступить место новым асфальтовым лентам и спортивным объектам. Но иногда городские власти и градозащитники успевают перехватить инициативу у экскаваторов. Яркий пример – двухэтажный кирпичный дом на улице Максима Горького, 80. Весной 2026 года председатель комитета культурного наследия Саратовской области Владимир Мухин подписал приказ о включении этого здания в Единый госреестр объектов культурного наследия. До этого момента дом имел лишь переходный статус выявленного объекта, что не давало ему надежной защиты. Теперь же это полноценный памятник архитектуры муниципального значения. В официальных бумагах здание вошло в реестр под сухим юридическим наименованием «Дом жилой» начала прошлого столетия, но в исторических документах и в сердцах горожан оно навсегда останется домом Тарасова.Чтобы понять ценность этого места, нужно перенестись на полтора века назад. Улица Максима Горького, носившая тогда гордое имя Александровская, была одной из самых престижных и оживленных артерий Саратова. Здесь кипела торговля, звучали голоса извозчиков, а фасады домов пестрели вывесками. Исторические данные указывают, что Александр Васильевич Тарасов не принадлежал к высшему купечеству. Он был саратовским мещанином, однако это не помешало ему сколотить отличный капитал. Тарасов владел собственным кожевенным складом и салотопенным заводом, который располагался в Солдатской слободе – на территории современного микрорайона Улеши. Его двухэтажный особняк стал надежным пристанищем для семьи и наглядной демонстрацией успешного бизнеса, свидетельствуя о том, что даже мещанское происхождение не было препятствием для процветания в дореволюционном Саратове.Но «Дом Тарасова А. В.» ценен не только фактом проживания в нем преуспевающего заводчика. Проект этого здания создал легендарный саратовский архитектор Алексей Салько. Имя Салько хорошо известно каждому, кто интересуется историей нашего города.Именно он спроектировал знаковые здания, без которых невозможно представить облик Саратова: величественное Управление РУЖД, грандиозную Покровскую церковь, здание бывшей Городской думы. Дом на Александровской стал еще одним штрихом в биографии великого зодчего. Кирпичная кладка, продуманные пропорции, аккуратный декор – все это выдает руку мастера. Здание стоит на невероятно выгодной видовой точке. Оно расположено напротив Покровского собора, создавая с храмом единую визуальную ось, которая формировала парадный въезд в эту часть города.Именно это соседство с храмом и сыграло решающую роль в судьбе дома. Вокруг здания бывшего Саратовского государственного экономического университета (СГЭУ), где сейчас размещается училище радиационной, химической и биологической защиты, началась масштабная история с комплексным развитием территорий. В рамках КРТ планируется расширить улицу Посадского между Горького и Радищева, проложить дорогу для нужд Института химической защиты, возвести спортивные площадки и парковки. Проект планировки, окончательно утвержденный в этом году, предполагал снос практически всего частного сектора в квартале между улицами Посадского и Большой Горной. Казалось, что старая Александровская в этом месте исчезнет навсегда.«В связи с расширением улицы Посадского и строительством инфраструктуры для Института химической защиты начался снос практически всего частного сектора. Был проведен анализ домов, чтобы выявить ценные образцы архитектуры и придать им охранный статус, не допустив их уничтожения после расселения. Тарасов на самом деле был не купцом, а мещанином, но довольно зажиточным: имел салотопенный завод в Улешах, кожевенный склад. Этот дом очень хорошо вписывается в архитектурный контекст, он находится напротив входа в Покровскую церковь и может сохранить остаток купеческой застройки вокруг храма».2026 года приготовила неожиданный и драматичный поворот. Буквально через месяц после присвоения статуса, в апреле, глава Саратова подписал официальное распоряжение о признании этого многоквартирного дома аварийным и подлежащим реконструкции. Предыдущая техническая экспертиза оценила физический износ здания в пугающие 70%. Кровля течет, перекрытия требуют усиления, фасад осыпается. Дом, переживший революции и войны, сейчас находится на грани физического исчезновения.Однако статус памятника диктует свои строгие правила. Сносить дом Тарасова нельзя ни при каких обстоятельствах. Согласно документам мэрии, жильцов из квартир будут отселять с обязательным предоставлением нового жилья. А само здание подлежит бережной, скрупулезной реконструкции. Городские власти установили жесткие сроки: все работы должны быть завершены до 1 марта 2029 года. Это серьезный вызов для подрядчиков, которым придется балансировать между строительными нормами и требованиями по сохранению исторического облика. Им предстоит не просто залатать дыры, а вернуть зданию дух эпохи, сохранив авторский почерк Алексея Салько.«Любой объект культурного наследия имеет зоны охраны, которые распространяются за пределы его территории, - продолжает Денис Анатольевич. - Они регламентируют высотность застройки в районе этого объекта. Рядом с таким зданием построить что-то, уничижающее его архитектурное достоинство, будет сложно. Конечно, существуют способы обойти эти ограничения: недобросовестный эксперт может составить такую зону охраны, которая позволит возвести то, что нужно заказчику. Но сейчас такие экспертизы отклоняются. Комитет по наследию видит опасность застройки стена в стену с объектом культурного наследия диссонирующих зданий. Любой статус ОКН, кроме выявленного, позволяет защитить пространство вокруг здания».История с домом Тарасова наглядно показывает, как хрупка граница между спасением и уничтожением исторической среды. С одной стороны, мы видим работающий механизм выявления и постановки на охрану ценных объектов. С другой – суровую реальность ветшающего фонда, который требует колоссальных вложений. Но главное – этот дом останется стоять. Он не превратится в парковку для училища и не растворится в асфальте новой дороги. Гуляя по улице Максима Горького, будущие поколения саратовцев смогут увидеть творение Алексея Салько, послушать звон колоколов Покровского храма и вспомнить саратовского мещанина Александра Тарасова, чье имя теперь навсегда вписано в реестр культурного наследия нашего города.