Саратовский корсовет движения «Юный друг полиции» признан лучшим на Всероссийском конкурсе
Координационный совет по развитию движения «Юный друг полиции» при ГУ МВД России по Саратовской области одержал победу во Всероссийском конкурсе «Наставничество-2026». Торжественное награждение состоялось в Калуге на площадке Федерального технопарка профессионального образования в рамках семинара-совещания «Наставничество: традиции, опыт, сотрудничество».
В конкурсе приняли участие более 6 тысяч человек из 31 региона России. Проект саратовских правоохранителей и педагогов был удостоен высшей награды в специальной номинации «Наставник-эксперт». Заместитель председателя Координационного совета Елена Лукьянова получила почетное звание «Наставник-эксперт 2026 года».
Ключевая идея практики, представленной Еленой Лукьяновой, заключается в объединении усилий сотрудников органов внутренних дел, представителей вузов и общественных организаций для профилактики безнадзорности и правонарушений среди подростков. Уникальность подхода состоит в том, что педагоги и родители выступают координаторами воспитательного процесса, а действующие полицейские обеспечивают практико-ориентированную подготовку, погружая ребят в основы правовой культуры.
«Для нас большая честь, что наш проект отметили на всероссийском уровне, — подчеркнула Елена Лукьянова. — Мы надеемся, что наш опыт будет полезен коллегам из других регионов. В планах — расширение сети наставников и укрепление межведомственного взаимодействия для разностороннего развития подрастающего поколения».