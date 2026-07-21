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Каждый третий работающий: малый бизнес Саратовской области нарастил долю в экономике

Общество
Число самозанятых в регионе выросло на четверть, а вклад МСП в валовый региональный продукт превысил 436 млрд рублей. Власти делают ставку на снижение барьеров и расширение мер господдержки.



Сектор малого и среднего предпринимательства (МСП) Саратовской области демонстрирует устойчивую положительную динамику, становясь одним из главных драйверов занятости и экономической стабильности региона. На сегодняшний день в сфере МСП, включая самозанятых и индивидуальных предпринимателей без наемных работников, трудится более 449 тыс. человек. Это составляет 39,1% от общего числа занятых в экономике области — фактически каждый третий работающий саратовец связан с малым бизнесом.

По сравнению с аналогичным периодом 2025 года прирост показателя занятости в секторе составил 9,4%.

Бум самозанятости и позиции в ПФО

Всего в регионе развивают свое дело 78,5 тыс. субъектов бизнеса. За год их общее число увеличилось более чем на 2,4 тыс. По этому показателю Саратовская область уверенно удерживает 6-е место в Приволжском федеральном округе (ПФО) и 23-е место в масштабах всей России.

Особый рост демонстрирует сегмент самозанятости. По итогам полугодия статус плательщика налога на профессиональный доход имеют порядка 209 тыс. жителей региона, что на 24% превышает уровень прошлого года.

Структура и вклад в бюджет

Отраслевая структура саратовского МСП остается диверсифицированной, однако традиционно лидирует сфера торговли — на нее приходится 34,5% от общего числа субъектов. Далее следуют транспорт (11,7%), строительство (8,7%), обрабатывающие производства (6%) и сельское хозяйство (5%).

Малый бизнес играет всё более заметную роль в обеспечении финансовой устойчивости региона. В прошлом году налоговые поступления от МСП, применяющих специальные режимы налогообложения, составили 15,5 млрд рублей, показав прирост на 11% к уровню 2024 года.

В более широком макроэкономическом масштабе вклад сектора в валовый региональный продукт (ВРП) достиг 28,4%, или 436,4 млрд рублей. Этот показатель превышает средние значения по ПФО, что позволяет Саратовской области занимать шестое место в округе по вкладу МСП в экономику.

Государство как партнер

В региональном правительстве подчеркивают, что рост сектора — это результат системной работы по улучшению делового климата.

«Малый и средний бизнес вносит весомый социально-экономический вклад в экономику региона. Прежде всего, это занятость населения, налоги, а также так необходимые нам товары и услуги, без которых мы уже не представляем свою жизнь, — отметил министр экономического развития Саратовской области Андрей Разборов. — Государство стремится всесторонне развивать и поддерживать предпринимательскую инициативу граждан, создавать условия для ведения бизнеса, выполняет регулирующую и стимулирующую роль, реализуя законотворческую функцию, оказывает меры государственной поддержки».

В профильном министерстве добавляют, что работа по расширению линейки льготных программ, обеспечению доступа предпринимателей к дешевым кредитам и снижению административной нагрузки будет продолжена.

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Материал подготовлен на основе данных Министерства экономического развития Саратовской области.