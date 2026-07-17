ФосАгро-школа открывает детям дорогу в будущее

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Я бы в химики пошёл…



ФосАгро-классы вдохновляют

Так подумал Даниил Зайнуллин два года назад и подал заявку в профильный «ФосАгро-класс» средней школы №25 г. Балаково, над которой шефствует компания «ФосАгро». И его приняли! С той поры Даниил, как он сам говорит, «много что увидел, много где побывал, но, главное, многое узнал».- Мы же в профильном классе не только учились, но и ездили в другие города, в которых работают предприятия ФосАгро. Не раз бывали с экскурсиями в Балаковском филиале АО «Апатит», знакомились с производством, - вспоминает Даниил. - Хочу особо отметить наших учителей – считаю, они у нас лучшие в городе. Предметы, которые нам пригодятся в будущем, мы знаем на зубок. Я, например, сдавал химию, русский язык и профильную математику. Набрал 97, 91 и 82 балла соответственно. Ещё у меня серебряная медаль. Думаю, что это очень хороший результат. Надеюсь, баллов хватит, для того, чтобы поступить в вуз, который мне нравится. Я говорю, прежде всего, про Горный университет в Санкт-Петербурге. Если вдруг не пройду, то точно поступлю либо в Российский химико-технологический университет в Москве или в Казанский национальный исследовательский институт (КНИТУ).Даниил во время беседы производит впечатление человека целеустремлённого, сосредоточенного и серьёзного. «Вы не ошиблись, - прокомментировал отец молодого человека Игорь Зайнуллин. - Он молодец у нас, чего хочет – добивается. Мы со своими советами к нему не пристаём, хотя он к родителям прислушивается. Но поступает так, как считает нужным. И действует всегда в верном, позитивном направлении».Сам Игорь больше четверти века работает в Балаковском филиале АО «Апатит» (Группа «ФосАгро»). Трудился в разных подразделениях. Сейчас он аппаратчик на сернокислотном производстве. Признаётся: когда узнал о намерениях сына идти в химики, противиться не стал – дело хорошее.- У меня отец на предприятии работал с 1976 года и до пенсии, потом я сюда пришёл. Возможно, и Даниил продолжит нашу трудовую химическую династию. Если будет хорошо учиться, сможет потом трудиться на перспективной должности с хорошей зарплатой. Я не меркантильный, просто как родитель желаю, чтобы дети жили лучше, чем мы. А работа в крупной компании на стабильном производстве – отличный сценарий для профессионального благополучия.Так считает Мария Карцева, ещё одна медалистка 25-й «ФосАгро-школы». Девушка, которая училась здесь с первого класса, уверена, что как только ФосАгро запустила свой образовательный проект, качество обучения стало заметно расти: школа регулярно обзаводится современным оборудованием, здесь построена проектно-исследовательская лаборатория, ученики стали более ответственно относиться к учёбе, и уже в 8 или 9 классе многие понимают, куда хотят идти учиться дальше и кем стать.- Вот я, например, как и многие сверстники, всегда с придыханием смотрела на ребят из профильного «ФосАгро-класса», - рассказала Маша. – И по окончании средней школы решила, что точно буду одной из них. И сегодня, спустя два года, я ничуть не жалею о своём выборе. Я могла бы вам долго рассказывать о наших поездках, общении со сверстниками из других городов, экскурсиях… Но для меня главное, что мы получили отличные знания. У нас прекрасные преподаватели. Наш уровень поднимали и педагоги Балаковского инженерно-технологического института (БИТИ НИЯУ МИФИ). По вечерам два раза в неделю они занимались с нами по профильным предметам, что очень помогло нам при сдаче экзаменов. Я получила за химию 88, русский язык 83 и профильную математику 72 балла. Но последняя цифра меня не устроила, и я 9 июля пошла на пересдачу. Меня отговаривали, напоминая, что у меня много индивидуальных заслуг, аттестат хороший, медаль. Но пробники, написанные на 80 и даже на 82 балла, не давали мне покоя. Я думала, что способна на большее. И решилась, считая, что жалеть лучше о том, что сделано, чем об упущенных возможностях. Тем более, это значительно повышает мои шансы на поступление в Горный университет. Хотя, если туда не пройду, то точно стану студенткой КНИТУ.Баллов при поступлении добавят Маше и её «корочки» лаборанта: свою первую профессию она уже получила в рамках проекта, который реализуется БФ АО «Апатит» совместно с Поволжским колледжем технологий и менеджмента г. Балаково. На базе местных лабораторий, созданных на средства ФосАгро, ребята в течение года учились проводить анализы и опыты и в итоге подтвердили эффективность этого начинания. Мария Карцева, можно сказать, уже дипломированный химик, целенаправленно идёт к новой ступени профессионального успеха: она планирует заключить целевой договор с ФосАгро, чтобы по окончании вуза прийти работать в компанию.Erid: 2SDnjdmWBuM