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«10 июля становится знаковой датой для развития города.Поразительно, как преобразилась эта территория: теперь это целых 8 километров сплошного комфорта, красоты и свежего волжского воздуха. Новые зеленые насаждения, современное зонирование, развитая спортивная и досуговая инфраструктура превратили берег в идеальное место, куда хочется возвращаться снова и снова.Главная роль в реализации этого масштабного замысла принадлежит Вячеславу Викторовичу Володину. Его неоценимый вклад в развитие Саратова, умение ставить амбициозные цели и добиваться их выполнения позволили создать объект федерального уровня, который станет гордостью для многих последующих поколений», - рассказал член регионального штаба «Народного Фронта» Петр Баранников.«Саратов - Дом, где я живу!Завершение благоустройства набережной до поселка Затон - это историческая веха, а 10 июля теперь навсегда закреплено в календаре Саратова, как знаковая дата инфраструктурного развития. Саратов получил колоссальное преимущество, превратившись в современный город-курорт, где природные богатства Волги служат на благо здоровья и отдыха каждого горожанина.Протянувшиеся на 8 километров пешеходные дорожки, велотреки и благоустроенные пляжи создают уникальный микроклимат и задают новый стандарт городской жизни. Это пространство дышит уютом, эстетикой и заботой о людях, предоставляя безграничные возможности как для активного отдыха, так и для неспешных вечерних променадов.Благодаря поддержке Вячеслава Викторовича Володина этот важнейший проект был доведен до конца с высочайшим качеством. Его постоянная поддержка, стратегическое видение и искреннее сопереживание судьбе Саратова помогли подарить городу эту великолепную набережную, ставшую символом его нового, уверенного развития», - сотрудник местного отделения Движения Первых города Саратова, региональный командир Волонтёрской Роты Боевого Братства Михаил Сегеда.«10 июля - абсолютно знаковая дата для стратегического развития Саратова. Благоустроенная береговая линия - это не просто новый красивый объект на карте, это реальное доказательство того, что наш город стремится к лучшему и уверенно достигает поставленных целей.Потрясающие 8 километров благоустроенной территории у воды открывают перед горожанами совершенно новый уровень комфорта. Здесь есть всё для того, чтобы почувствовать себя на настоящем курорте: от мягкого песка чистых пляжей до прекрасно оборудованных зон отдыха, где приятно проводить время в кругу близких людей.Этот грандиозный успех стал возможен во многом благодаря системной работе и поддержке Вячеслава Викторовича Володина. Его неизменное внимание к созданию комфортной среды для жизни позволило реализовать проект такого уровня, который навсегда останется в истории Саратова как символ его масштабного возрождения», - подчеркнул председатель комиссии по делам молодежи, добровольчества, поддержке ветеранов Общественной палаты города Саратова Иван Третьяков.