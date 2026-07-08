На заседании Совета округа обсудили меры социальной поддержки участников СВО

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В мероприятии приняли участие члены Совета – заместители полномочного представителя Президента РФ в ПФО и главы регионов округа, представители Федерального Собрания РФ, окружных структур федеральных органов власти. В числе приглашенных участников и экспертов – референт Управления Президента РФ по общественным проектам Владислав Бочков, заместитель председателя Государственного фонда поддержки участников специальной военной операции «Защитники Отечества» Сергей Усманов, заместитель Министра труда и социального развития РФ Дмитрий Платыгин, заместитель Министра здравоохранения РФ Евгений Камкин, генеральный директор ФГБУ «Национальный медицинский исследовательский центр психиатрии и наркологии им. В.П. Сербского» Минздрава России Светлана Шпорт.Открывая заседание, Игорь Комаров подчеркнул, что в регионах Приволжского федерального округа реализуется широкий комплекс мер поддержки участников СВО и их семей. По его словам, адаптация ветеранов к мирной жизни должна происходить с активным вовлечением близких родственников: «Руководство страны вопросам социализации и поддержки ветеранов боевых действий уделяет первостепенное значение. Президент России Владимир Путин отмечает, что важнейшая задача, долг и ответственность государства и всего нашего общества – это поддержка участников и ветеранов спецоперации, членов их семей. Изученный нами опыт показывает, что наибольший прогресс в «бесшовном» возврате к гражданской жизни участника боевых действий достигается через его детей, супругу и родителей».В работу по социальной адаптации военнослужащих в регионах округа также вовлечены межведомственные комиссии и региональные филиалы Госфонда «Защитники Отечества». С мая текущего года в ПФО стартовали семинары для сотрудников муниципалитетов, военкоматов, медицинских и социальных учреждений, МФЦ и общественных организаций по работе с ветеранами боевых действий и их родственниками. Через обучение и взаимодействие с экспертами общества «Знание» пройдет более 2 тысяч человек из всех 14 регионов округа.Игорь Комаров оценил работу, которая организована в округе в этом направлении с учетом задач, поставленных Главой государства Владимиром Путиным. Одним из значимых результатов стала интеграция ветеранов спецоперации в общественно-политическую жизнь. Инструментами этой работы являются кадровые программы и вовлечение участников спецоперации в избирательные кампании.«В округе более 600 ветеранов спецоперации стали финалистами региональных образовательных программ. Первый поток обучения в большинстве регионов в стадии завершения. Около 400 участников СВО избраны депутатами законодательных органов регионов и представительных органов местного самоуправления», – подчеркнул полпред Игорь Комаров.По его словам, уровень официальной занятости ветеранов в ПФО сегодня составляет почти 70%, а в Ассоциацию ветеранов СВО в округе входят более 6 тысяч человек.В ходе заседания участники проанализировали практики оказания мер поддержки военнослужащим СВО и членам их семей. О результатах и перспективах своей работы доложили руководители регионов.Губернатор Пензенской области Олег Мельниченко рассказал о подготовке системы государственного и муниципального управления к взаимодействию с участниками СВО: в области создана система межведомственного взаимодействия, развиваются цифровые сервисы, позволяющие сделать помощь более адресной.Глава Республики Мордовия Артём Здунов доложил о трёхэтапной системе медицинской реабилитации участников спецоперации с использованием современных технологий, повышении доступности санаторно‑курортного лечения и восстановительных программ в центрах Социального фонда России.Эффективными практиками в обучении, трудоустройстве и вовлечения ветеранов СВО в общественно-политическую деятельность поделились глава Чувашской Республики Олег Николаев и губернатор Самарской области Вячеслав Федорищев. Так, в Чувашии создана многоканальная система обучения, включающая программы службы занятости, социальные контракты, в том числе проект «Шаг в мирную жизнь», программы «СВОи в бизнесе» и «Время СВОих».Подводя итоги заседания, полномочный представитель Президента России в ПФО Игорь Комаров отметил, что основная задача Совета округа заключается в выработке и реализации решений, направленных на совершенствование системы поддержки участников СВО и членов их семей, а также на возвращение ветеранов спецоперации к мирной жизни. Он подчеркнул, что предложения Совета будут отражены в протоколе по рассматриваемой теме и направлены в федеральные и региональные органы власти для практической реализации.Перед заседанием Совета Игорь Комаров провел совещание с главами регионов Приволжского федерального округа.