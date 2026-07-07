Центральный университет стал соорганизатором Всероссийской олимпиады по искусственному интеллекту

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Олимпиада проводится Министерством просвещения РФ с 2021 года. Вуз обеспечит научно-методическое, техническое и международное сопровождение проекта. Соорганизатором соревнований также выступает Государственный университет просвещения при поддержке госкорпорации «Роскосмос», Т-Банка и VK.Всероссийская олимпиада по ИИ является единственным федеральным интеллектуальным соревнованием в России, полностью посвященным искусственному интеллекту как самостоятельной предметной области. Ежегодно в ней принимают участие более 50 тысяч школьников из России, стран СНГ, Кипра и других государств. Победители и призеры финала получают льготы при поступлении в ведущие технические вузы, включая 100 баллов ЕГЭ по информатике.Темой олимпиады 2026 года станет «Космос». Задания подготовили эксперты Центрального университета совместно с методистами НИУ ВШЭ, МФТИ и РУДН. В организационный комитет вошел генеральный директор «Роскосмоса» Дмитрий Баканов.До 21 сентября участникам доступен тренировочный этап, включающий задания прошлых лет, методические материалы, серию вебинаров и бесплатный курс углубленной подготовки по ИИ на русском и английском языках. Программа разработана экспертами Центрального университета, которые готовили российские сборные к Международной олимпиаде по искусственному интеллекту (IOAI), где команды страны стали абсолютными победителями в 2024 и 2025 годах.Отборочный этап стартует 21 сентября, а все соревнования пройдут на платформе All Cups от VK. Участие в олимпиаде бесплатное. Для иногородних и иностранных финалистов Центральный университет оплатит проезд и проживание в Москве.Кроме того, до 15 июля университет проводит бесплатные курсы повышения квалификации для учителей информатики «Искусственный интеллект в школе: от классики до нейросетей», направленные на подготовку школьников к олимпиадам по ИИ.«Для Центрального университета участие в организации олимпиады — это вклад в подготовку нового поколения технологических лидеров и развитие системы образования в сфере искусственного интеллекта», — отметил ректор Центрального университета Евгений Ивашкевич.Фото: Пресс-служба Центрального университета