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Как в Алгае сохраняют историческую память

Общество
Как в Алгае сохраняют историческую память


Восстановление святыни

Завершена реконструкция мемориала, посвящённого Победе в Великой Отечественной войне, который находится в селе Канавка Александрово-Гайского муниципального образования. Этот исторический памятник является частью комплекса александровогайского мемориала «Вечный огонь».

Как в Алгае сохраняют историческую память


Работы по восстановлению осуществлялись местной компанией ООО «Дон-сервис» по просьбе известного в районе волонтёра, председателя районного общества «Союз женщин России» Марии Поперечневой. К сожалению, первозданный вид восстановлению не подлежал, поэтому было принято решение перенести изображение на металл, установить навес и выложить фасад мемориала плиткой.

Как в Алгае сохраняют историческую память

Для проведения работ задействовали шесть человек и три единицы техники. Специалисты бережно сохранили историческую память, придав мемориалу новый облик, который будет радовать будущих поколений.

Как в Алгае сохраняют историческую память

Память о современных героях

Силами организации был также изготовлен и установлен в парке Александрова Гая уникальный памятник, посвящённый погибшим землякам в зоне СВО. Особенность этого монумента в том, что он создан из реальных артефактов с линии фронта – обломков беспилотников, снарядов и других предметов, найденных на местах сражений.

Как в Алгае сохраняют историческую память


Мемориал установили на Аллее Героев в начале Аллеи именных тополей, которые ранее высадили родственники погибших бойцов. На торжественном открытии присутствовали глава района Сергей Зюзин, родные павших героев, представители общественности и духовенства.

Неоценимая помощь фронту

Сотрудники активно участвуют в волонтёрской работе, связанной с перевозкой гуманитарных грузов, снабжают бойцов в зоне СВО строительными материалами, лекарствами, инструментами, генераторами и многим другим. Помогают в поиске пропавших без вести солдат.

Как в Алгае сохраняют историческую память

Когда требовалось срочно собрать помощь, жители района за два дня собрали три тонны грузов и более 210 тысяч рублей. Транспорт для доставки «за ленточку» оперативно предоставил Рафаэль Абдурахманов. Бойцы пишут землякам письма с благодарностью, называя коллектив «Дон-Сервис» своей большой семьёй.

За помощь в СВО организация получила благодарственные письма и награды. Рафаэль Абдурахманов и пятеро его сотрудников награждены медалью «За содействие СВО».


Поддержка спорта и детства

Компания активно поддерживает спортивные организации села, оказывая финансовую помощь в проведении соревнований и закупке спортивной одежды. Был организован приезд детских команд из Донецкой Народной Республики – городов Харцизска и Шахтёрска – для участия в турнире по мини-футболу «Надежда Заволжья-2025», посвящённом 80-летию Великой Победы.

Была построена спортивная площадка, отвечающая всем государственным стандартам и нормам для общего пользования, а также две игровые площадки в детских садах Александрова Гая.

Как в Алгае сохраняют историческую память

По мнению жителей, это пример настоящей патриотической позиции, когда слова не расходятся с делом. Сохранение исторической памяти, помощь фронту, поддержка спорта и детства – все эти направления важны для будущего родного района.

Как говорят сами бойцы: «Ваша поддержка очень важна для нас. Она приближает нас к победе, и мы уверены, что победа будет за нами!»