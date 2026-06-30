В Саратове прошел форум семей воинов Отечества: новые проекты и поддержка ветеранов СВО

просмотров: 128

Мероприятие объединило более 200 участников и стало площадкой для выработки решений по комплексной помощи защитникам и их близким.25 и 26 июня в Техно-Парке «Саратов Диджитал» состоялся региональный форум Комитета семей воинов Отечества (КСВО). Мероприятие под девизом «Служение, единство, помощь» объединило более 200 человек. Среди участников были федеральное руководство комитета, представители региональной власти, общественники, военнослужащие и члены их семей.На пленарной сессии итоги работы подвели руководитель федерального КСВО Юлия Белехова, зампред правительства Саратовской области Сергей Егоров и глава регионального отделения Елена Гамидова.Открывая заседание, Елена Гамидова назвала встречу «сверкой часов». По ее словам, это возможность убедиться в правильности выбранного направления и оценить значимость общей работы. Участники обсудили комплексную реабилитацию, юридическую помощь и увековечивание памяти героев.Площадка Техно-Парка работала в формате живого общения. Для гостей развернули выставки «Помню твой подвиг, родной!» и «Сталь и нежность». Также прошли круглые столы, посвященные психологической поддержке, грантам для соцпроектов и трудоустройству ветеранов. Главной ценностью форума организаторы назвали возможность обмена опытом между семьями и активистами из всех муниципалитетов области.Делегация во главе с Юлией Белеховой посетила социальные и образовательные учреждения региона, где оказывается помощь защитникам:- Центр реабилитации «Кристалл». Основная база региона для физической и психологической реабилитации. Учреждение, шефство над которым взял Вячеслав Володин, уже помогло более чем 450 бойцам.- Энгельсский политехнический колледж. Гости ознакомились с работой центра БПЛА. Студенты не только управляют дронами, но и собирают их с помощью 3D-сканеров. Навыки применяются как на фронте, так и в гражданском секторе. Делегация пообщалась с ребятами, занявшими пятое место на чемпионате в Калуге.- Саратовское высшее военное инженерное училище РХБЗ. Юлия Белехова провела встречу с курсантами в формате живого диалога о долге и важности надежного тыла.- Военный госпиталь №428. Делегация передала фрукты и орехи военнослужащим, проходящим восстановление.Форум стал импульсом для развития региональной системы поддержки участников СВО. Подводя итоги, Юлия Белехова подчеркнула: «Проектов много, мы двигаемся дальше. Как ребята двигаются на фронте, так мы здесь, в тылу. Только вперед!».