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Преемственность, традиции и равные возможности: как живет детский сад школы № 9 имени П. А. Столыпина

Общество
Преемственность, традиции и равные возможности: как живет детский сад школы № 9 имени П. А. Столыпина


Детство – это уникальный период, когда закладываются основы личности, раскрываются первые таланты и формируется интерес к познанию мира. Сегодня дошкольное образование – это не просто присмотр за детьми, а полноценная первая ступень общего образования. О том, какими инновациями и традициями живет детский сад – структурное подразделение школы № 9 имени П. А. Столыпина, пойдет речь в этом материале.

Главное преимущество объединения детского сада и школы в единый комплекс заключается в сильной системе преемственности. Воспитанники не испытывают страха перед будущим школьным обучением. Методическая служба школы выстраивает сквозные образовательные траектории: учителя начальных классов и воспитатели работают в тесном тандеме, передавая «из рук в руки» каждого ребенка.

Преемственность, традиции и равные возможности: как живет детский сад школы № 9 имени П. А. Столыпина

Деятельность учреждения строится на базе комплексной образовательной программы дошкольного образования, в которую гармонично интегрированы уникальные парциальные и авторские курсы. Духовно-нравственное воспитание и эстетическое развитие воспитанников осуществляется через известную программу А. В. Бородина «Культура и творчество в детском саду». Особое место занимает краеведческий компонент. Благодаря глубокой авторской программе Светланы Анваровны Строговщиковой «Наш родной Хопёрский край», дети с ранних лет учатся любить свою малую родину, знакомятся с историей, природой и традициями Прихопёрья. Важной частью этой работы стало тесное сотрудничество с Балашовским станичным казачьим обществом. В результате такого взаимодействия воспитанники приобщаются к традиционной культуре хопёрских казаков, узнают об их подвигах, быте, песнях и ключевых ценностях: любви к Отечеству, уважении к старшим и защите слабых.

Современный детский сад должен быть пространством равных и разносторонних возможностей. В структурном подразделении создана сильная служба психолого-педагогического сопровождения. С воспитанниками старшего дошкольного возраста системно занимается учитель-логопед, помогая ребятам своевременно преодолевать речевые трудности перед поступлением в школу. Также в штате работает педагог-психолог, который бережно следит за эмоциональным комфортом детей и помогает им успешно адаптироваться в коллективе.

Гордостью учреждения является тесное сетевое взаимодействие с Центром дополнительного образования «Созвездие». Специалисты центра приезжают прямо в детский сад и совершенно бесплатно проводят для ребят востребованные и увлекательные кружки по английскому языку и хореографии. Это позволяет родителям не тратить время на поездки по городу, ведь их дети получают качественное дополнительное развитие, не покидая стен родных групп.

Преемственность, традиции и равные возможности: как живет детский сад школы № 9 имени П. А. Столыпина

Творческий коллектив дошкольного учреждения находится в постоянном поиске. По словам методиста, Селиверстовой Марины Александровны, главная задача заключается в поддержке инициатив воспитателей и создании условий для всестороннего раскрытия потенциала каждого ребенка. Педагоги уверены: детский сад Девятой школы – это пространство, где малышам уютно, безопасно и интересно, а для родителей – это уверенность в успешном будущем их детей.