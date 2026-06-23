23 июня 2026 ВТОРНИК
Новости
19:52 | 22 июня
Гаражка возвращается в Саратов
17:00 | 22 июня
В «Госуслуги Дом» появились уведомления о плановых отключениях воды
15:36 | 22 июня
В День памяти и скорби по всей области зажигают свечи и возлагают цветы
12:40 | 22 июня
Саратовским выпускникам предлагают более 19 тысяч бюджетных мест
11:30 | 22 июня
В Хасавюртовский район Дагестана для пострадавших аграриев доставлена первая партия высокопродуктивного скота из Саратовской области
10:30 | 22 июня
Единый федеральный медико-психологический чат поддержки КСВО начинает работу в социальной сети ВКонтакте
09:18 | 22 июня
Построенный в начале XX века дом получил шанс вернуться в городскую жизнь
17:26 | 20 июня
Новым президентом ОСФСГ стал Вячеслав Ершов
14:11 | 20 июня
Губернатор Саратовской области провел совещание по ситуации с топливом в регионе
16:45 | 19 июня
17 саратовских инициатив получат поддержку от Фонда президентских грантов
В Радищевском музее открыта новая экспозиция «АРТ-КОД»
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Владимир Дудаков: «Лучший метод защиты от гриппа – вакцинация»
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Сказано-сделано-экспортировано
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В Саратове впервые состоится детский межрегиональный вокальный конкурс «Пою с оркестром»
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Черешчатый дуб под Александрович Нашем признан памятником природы
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В Саратове стартует третий этап Всероссийских соревнований по прыжкам в воду «Лига юных чемпионов»
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Взаимодействие общественников с Фондом капремонта области признано успешным
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Электричка здоровья пользуется неизменным успехом у пассажиров и жителей области
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Гаражка возвращается в Саратов

Общество
С 26 по 28 июня в Саратове пройдет легендарная книжная ярмарка.

Гаражка возвращается в Саратов


Три дня, сотни книг — новинки и бестселлеры издательства «МИФ» - в саратовском торговом центре «Триумф Молл».
Для книголюбов будут представлены новинки по культуре, психологии, бизнесу, серии «Мифы от и до»,«Страшно интересная Россия», русская и зарубежная классика в «Вечных историях», уютные романы, мрачное фэнтези, комиксы, детская литература и подарочные издания.

Гаражка возвращается в Саратов