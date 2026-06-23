Гаражка возвращается в Саратов
С 26 по 28 июня в Саратове пройдет легендарная книжная ярмарка.
Три дня, сотни книг — новинки и бестселлеры издательства «МИФ» - в саратовском торговом центре «Триумф Молл».
Для книголюбов будут представлены новинки по культуре, психологии, бизнесу, серии «Мифы от и до»,«Страшно интересная Россия», русская и зарубежная классика в «Вечных историях», уютные романы, мрачное фэнтези, комиксы, детская литература и подарочные издания.
Три дня, сотни книг — новинки и бестселлеры издательства «МИФ» - в саратовском торговом центре «Триумф Молл».
Для книголюбов будут представлены новинки по культуре, психологии, бизнесу, серии «Мифы от и до»,«Страшно интересная Россия», русская и зарубежная классика в «Вечных историях», уютные романы, мрачное фэнтези, комиксы, детская литература и подарочные издания.