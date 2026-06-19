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Приз имени Юрия Лужкова получили самые яркие спортсмены на фестивале The BOWL

Общество
Приз имени Юрия Лужкова получили самые яркие спортсмены на фестивале The BOWL



13 июня 2026 года в столичном парке имени Юрия Лужкова при поддержке Фонда Юрия Лужкова состоялся десятый фестиваль The BOWL — одно из крупнейших ежегодных событий российского экстремального спорта и молодёжной городской культуры. Проведение юбилейного фестиваля вошло в перечень мероприятий, приуроченных к 90-летию со дня рождения Юрия Михайловича Лужкова, отмечаемому в России в 2026 году.

На протяжении десяти лет The BOWL объединяет ведущих российских спортсменов, молодых райдеров и тысячи зрителей, оставаясь одной из основных площадок для развития уличных видов спорта в России. Фонд Юрия Лужкова поддерживает фестиваль The BOWL с 2023 года. По традиции Фонд учредил специальную номинацию за наиболее зрелищные и технически сложные трюки, выполненные участниками соревнований.

Приз имени Юрия Лужкова получили самые яркие спортсмены на фестивале The BOWL

Председатель Совета Фонда Юрия Лужкова Е. Н. Батурина подчеркнула: «Фестиваль The BOWL занимает особое место среди спортивных проектов, объединяя современную молодёжную культуру, ценности активного образа жизни и соревнования высокого уровня. Для Юрия Михайловича поддержка спорта всегда означала значительно больше, чем фиксация профессиональных достижений: речь шла о создании городской среды, в которой молодые люди получают возможность для самореализации, движения вперёд, формирования собственного сообщества. Символично, что фестиваль проходит именно в парке имени Юрия Лужкова, и в год 90-летия со дня его рождения продолжает объединять сильнейших спортсменов, молодых райдеров и большое число зрителей вокруг идей открытости, энергии и развития».

В крупнейшем бетонном боуле Москвы встретились сильнейшие российские райдеры в дисциплинах «скейтбординг», BMX и «самокатный спорт». В соревнованиях приняли участие 182 спортсмена из различных регионов страны, включая профессиональных райдеров, членов сборных команд России и молодых участников, выступавших наравне с более опытными соперниками. Возраст спортсменов варьировался от 9 до 36 лет, что подчёркивает высокий интерес к таким видам спорта среди разных поколений.

Особенностью юбилейного фестиваля стало возвращение в программу соревнований самокатной дисциплины, которая вновь была представлена на Открытом турнире по уличным видам спорта после длительного перерыва.

Специальные призы Фонда Юрия Лужкова получили Арсений Любишкин за лучшие трюки в BMX и Кирилл Варенцов в дисциплине «самокатный спорт».
Судейские коллегии были представлены известными спортсменами, тренерами и организаторами масштабных российских соревнований по экстремальным видам спорта, включая чемпионов и призёров национальных первенств.
В течение 2026 года в Москве и других регионах России проходят образовательные, научные, культурные и спортивные мероприятия, посвящённые 90-летию Юрия Михайловича Лужкова и его вкладу в развитие страны.