В День химика представили программу научного и инженерного наследия Юрия Лужкова

просмотров: 178

6 июня 2026 года в Москве на территории ВДНХ состоялся VII Фестиваль химии и спорта «ХИМФЕСТ», приуроченный к профессиональному празднику — Дню химика. Организаторами мероприятия выступили Министерство промышленности и торговли РФ и Российский Союз химиков.Фестиваль традиционно объединяет работников предприятий химического комплекса, представителей отраслевого сообщества, студентов химических и технологических вузов, молодых специалистов, а также членов их семей. В программу вошли спортивные соревнования, семейные и детские активности, концертная программа, а также работа тематических площадок ведущих предприятий и организаций химической отрасли.С приветственными обращениями к участникам фестиваля выступили директор Департамента химической промышленности Министерства промышленности и торговли РФ А. В. Смирнов и президент Российского Союза химиков В. П. Иванов, подчеркнувшие значение «ХИМФЕСТа» как крупнейшего отраслевого фестиваля.В год 90-летия со дня рождения Ю. М. Лужкова знаковые события фестиваля были приурочены к юбилейной дате. В рамках спортивной программы состоялся памятный забег, посвящённый Ю. М. Лужкову, а в программу праздничного телемарафона был включён мемориальный фильм, посвящённый его вкладу в развитие отечественной химической промышленности и промышленной автоматизации.Для широкой аудитории имя Юрия Лужкова связано прежде всего с масштабными преобразованиями Москвы. Вместе с тем фундамент его профессиональной биографии был заложен в химической промышленности, которой он посвятил три десятилетия и где он занимался вопросами промышленной автоматизации и приборостроения, пройдя путь от инженера и научного сотрудника до руководителя крупнейшего отраслевого научно-производственного объединения «Химавтоматика». Под его руководством создавались аналитические приборы, газоанализаторы, системы контроля и управления непрерывными технологическими процессами, применявшиеся на предприятиях химической промышленности, а также в смежных высокотехнологичных отраслях, включая космическую и оборонную сферу. В дальнейшем Ю. М. Лужков возглавил Управление по науке и технике Министерства химической промышленности СССР, где отвечал за координацию научных разработок и внедрение новых технологий на предприятиях химического комплекса страны. Работа в сфере промышленной автоматизации оказала значительное влияние на формирование профессионального мировоззрения Ю. М. Лужкова: инженерный подход, основанный на понимании сложных технологических процессов и принципов их управления, он впоследствии перенёс в сферу государственного управления, рассматривая развитие города через призму взаимосвязи инфраструктуры, технологий, экономики и качества жизни людей.Председатель Совета Фонда Юрия Лужкова Е. Н. Батурина отметила: «Химическая промышленность была той профессиональной средой, в которой формировались знания, опыт и управленческие принципы Юрия Михайловича Лужкова. Будучи инженером, руководителем научно-производственного объединения и автором изобретений, он всегда рассматривал научно-технологическое развитие как основу экономического роста и повышения качества жизни людей. Поэтому особенно важно, что в год 90-летия со дня его рождения профессиональное сообщество вспоминает не только Юрия Михайловича — мэра Москвы и государственного деятеля, но и Юрия Михайловича — инженера, учёного и организатора производства, чья деятельность стала важной частью истории развития промышленности».В рамках юбилейного года также проводится цикл просветительских мероприятий, посвящённых научному и инженерному наследию Ю. М. Лужкова. Одним из ближайших станет открытый лекторий «Юрий Лужков: путь от НИИ пластмасс до большой политики», посвящённый его работе в химической промышленности, развитию промышленной автоматизации и влиянию инженерного опыта на последующую государственную деятельность.Проекты, посвящённые наследию Ю. М. Лужкова, являются частью федеральной программы мероприятий к 90-летию со дня его рождения.На фото: Фестиваль ко Дню химика в Москве, 2026