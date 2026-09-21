Избирательная комиссия Саратовской области подвела предварительные итоги выборов депутатов Государственной Думы девятого созыва
Председатель избирательной комиссии Саратовской области Ирина Романова провела брифинг, посвященный предварительным итогам выборов депутатов Государственной Думы девятого созыва на территории региона. Голосование проходило в течение трех дней.
«Выборы в регионе прошли в штатном режиме, без нарушений, которые могли бы повлиять на ход голосования и результаты волеизъявления граждан. Явка избирателей в Саратовской области составила 66,15 %», – рассказала Ирина Романова.
Для наблюдения за процессом голосования и подсчетом голосов было назначено более 7 тысяч наблюдателей. В областной избирательной комиссии для освещения хода голосования были аккредитованы 106 журналистов из 44 средств массовой информации.
Ирина Романова отметила реальную конкуренцию на выборах. В бюллетене для голосования по федеральному избирательному округу были представлены 10 политических партий, по четырем одномандатным округам – 30 кандидатов от девяти партий. Ни один кандидат с регистрации в регионе снят не был.
«Выборы в регионе прошли в штатном режиме, без нарушений, которые могли бы повлиять на ход голосования и результаты волеизъявления граждан. Явка избирателей в Саратовской области составила 66,15 %», – рассказала Ирина Романова.
Для наблюдения за процессом голосования и подсчетом голосов было назначено более 7 тысяч наблюдателей. В областной избирательной комиссии для освещения хода голосования были аккредитованы 106 журналистов из 44 средств массовой информации.
Ирина Романова отметила реальную конкуренцию на выборах. В бюллетене для голосования по федеральному избирательному округу были представлены 10 политических партий, по четырем одномандатным округам – 30 кандидатов от девяти партий. Ни один кандидат с регистрации в регионе снят не был.