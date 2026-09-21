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Избирательная комиссия Саратовской области подвела предварительные итоги выборов депутатов Государственной Думы девятого созыва

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Председатель избирательной комиссии Саратовской области Ирина Романова провела брифинг, посвященный предварительным итогам выборов депутатов Государственной Думы девятого созыва на территории региона. Голосование проходило в течение трех дней.


Избирательная комиссия Саратовской области подвела предварительные итоги выборов депутатов Государственной Думы девятого созыва


«Выборы в регионе прошли в штатном режиме, без нарушений, которые могли бы повлиять на ход голосования и результаты волеизъявления граждан. Явка избирателей в Саратовской области составила 66,15 %», – рассказала Ирина Романова.

Для наблюдения за процессом голосования и подсчетом голосов было назначено более 7 тысяч наблюдателей. В областной избирательной комиссии для освещения хода голосования были аккредитованы 106 журналистов из 44 средств массовой информации.

Ирина Романова отметила реальную конкуренцию на выборах. В бюллетене для голосования по федеральному избирательному округу были представлены 10 политических партий, по четырем одномандатным округам – 30 кандидатов от девяти партий. Ни один кандидат с регистрации в регионе снят не был.