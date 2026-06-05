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Саратовская область - в числе лидеров по инвестпривлекательности  

Общество
На проходящем в эти дни Петербургском международном экономическом форуме руководитель Агентства Стратегических инициатив Светлана Чупшева озвучила, что Саратовская область снова укрепила позиции в Национальном инвестиционном рейтинге. Регион вошел в ТОП-10 субъектов России.

«Сейчас мы можем говорить о заметном росте инвестиционной привлекательности Саратовской области по сравнению с нашими соседями – Самарой (18 место в рейтинге) и Волгоградом (15 место в рейтинге). В очередной раз это подтвердили федеральные эксперты.  Все это – высокий результат работы по улучшению инвестиционного климата региона, которую проводит как губернатор Роман Бусаргин, так и руководители профильных ведомств.
Выстроена эффективная система сопровождения проектов на всех этапах — от первоначальной идеи до запуска производства. Инвестор, заходящий в регион, должен чувствовать поддержку на каждом шагу, понимать, куда обратиться за помощью и как быстро решить возникающие вопросы. Наличие специализированных институтов развития обеспечивает профессиональное сопровождение проектов», - прокомментировала уполномоченный по защите прав предпринимателей Полина Московская.