Саратовская область - в числе лидеров по инвестпривлекательности  

просмотров: 116

«Сейчас мы можем говорить о заметном росте инвестиционной привлекательности Саратовской области по сравнению с нашими соседями – Самарой (18 место в рейтинге) и Волгоградом (15 место в рейтинге). В очередной раз это подтвердили федеральные эксперты. Все это – высокий результат работы по улучшению инвестиционного климата региона, которую проводит как губернатор Роман Бусаргин, так и руководители профильных ведомств.Выстроена эффективная система сопровождения проектов на всех этапах — от первоначальной идеи до запуска производства. Инвестор, заходящий в регион, должен чувствовать поддержку на каждом шагу, понимать, куда обратиться за помощью и как быстро решить возникающие вопросы. Наличие специализированных институтов развития обеспечивает профессиональное сопровождение проектов», - прокомментировала уполномоченный по защите прав предпринимателей Полина Московская.