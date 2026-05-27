Саратовские общественники требуют проверить, откуда взялись деньги на ресторан вместо картинной галереи

Саратовские общественники возмущены попытками коммерсантов изъять из бюджета несколько сот миллионов рублей.



Как стало известно, ряд общественных деятелей письменно обратились в правоохранительные органы с просьбой проверить источник возможного финансирования индивидуального предпринимателя матери опального олигарха Курихина Шиловской.

Напомним, она безуспешно судится с Саратовской областью и муниципальным образованием «Город Саратов» за денежную компенсацию признанной судами самовольной постройки на ул. Октябрьской, 7.

Предприниматель рассчитывает взыскать ни много ни мало - 600 млн рублей средств областного бюджета за якобы понесенные расходы на строительство.

14 мая 2026 года Арбитражный суд Саратовской области рассмотрел данное дело по иску индивидуального предпринимателя Надежды Шиловской. При этом привязать соответствующие платежи Шиловской в адрес контрагентов к строительству здания налоговые органы не смогли. В итоге арбитражный суд и отказал Шиловской в иске к областной власти.

Судебное разбирательство связано с многолетним спором вокруг особняка, известного в народе как «дом Курихина». Так, данный «новострой» появился на участке, который ранее принадлежал Государственному музею имени К.А.Федина. В середине 2010-х годов земля музея была разделена, и отделившаяся часть попала во владение семейства Курихиных с оформлением на Шиловскую. При этом, общественности и властям было широко анонсировано, что на этом месте будет возведена «частная картинная галерея». По факту же там появился очередной общепит.

У общественников возник разумный вопрос, откуда Шиловская взяла деньги на строительство ресторана? Откуда у индивидуального предпринимателя могли возникнуть столько крупные суммы денежных средств? Законен ли источник их получения, - задались вопросом общественники, адресуя его правоохранительным и следственным органам.