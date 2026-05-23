«Туриада-2026»: спорт, мужество и помощь защитникам Отечества

Спортивно-туристский лагерь ПФО «Туриада» проходит в формате традиционных духовно-нравственных ценностей, объединив спорт, патриотическое воспитание и поддержку участников специальной военной операции.

«Туриада» включает спортивные соревнования, направленные на развитие силы, выносливости и совершенствование туристического мастерства. Однако каждый этап программы лагеря наполнен не только спортивным, но и глубоким патриотическим содержанием.

Особый интерес у участников Лагеря вызвал «Урок Мужества», который провел Герой Российской Федерации, генерал-майор, начальник Саратовского военного ордена Жукова Краснознаменного института войск национальной гвардии Российской Федерации Александр Белоглазов. Он поделился с молодежью своим жизненным опытом, рассказал о службе и ответил на многочисленные вопросы участников. Встреча прошла в живом формате и оставила у ребят яркие впечатления.

В этом году «Туриада-2026» объединила спорт, творчество и помощь фронту. Пока одни участники штурмовали Хвалынские гооы и оттачивали туристические навыки, другие принимали участие в мастер-классах.

Особое внимание было уделено патриотическим инициативам. В шатре работал настоящий «цех выживания», где молодежь занималась плетением маскировочных сетей и браслетов выживания из паракорда для участников специальной военной операции. Такие браслеты в обычной жизни выглядят как аксессуар, однако в экстремальной ситуации могут превратиться в несколько метров прочного троса, необходимого для выполнения различных задач.

Кроме того, все желающие смогли написать письма со словами поддержки участникам специальной военной операции, а также посетить выставку оружия и военной техники.

«Туриада-2026» вновь стала площадкой, где молодежь не только проявляет спортивный характер, но и учится взаимопомощи, ответственности, уважению к истории страны и ее защитникам.