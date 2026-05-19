Саратовский политолог: иск о компенсации за самострой — издевательство над здравым смыслом

Напомним, в ходе судебных разбирательств здание было признано самовольной постройкой, после чего его изъяли в собственность области и передали музею имени Федина.Саратовский политолог Михаил Шмырев прокомментировал решение суда, отметив, что оно не только соответствует закону, но и абсолютно логично.«О затянувшемся судебном разбирательстве поводу незаконности строительства особняка на Октябрьской,7 в Саратове написано и сказано так много, что нет смысла пересказывать всю фабулу. Очередное решение суда об отказе областного арбитражного суда компенсировать ИП Шиловская сотни миллионов рублей за самострой, вынесенное 14 мая 2026 года, не только законно, но и совершенно логично. Во всех судебных инстанциях выделение земельного участка, выдача разрешения на строительство и на ввод в эксплуатацию здания были признаны незаконными. Строение требовалось снести за счет собственника.Однако вместо демонтажа рациональным было принято решение обратить здание в госсобственность и использовать его для общественных нужд, что и было оформлено решением арбитражного суда. Казалось бы, точка в этой истории поставлена.Но дальше началось то, что можно назвать издевательством над здравым смыслом, судебной системой и властью. Утративший все права на особняк бывший собственник, сэкономивший на его демонтаже, через суд потребовал компенсации за переданный в госсобственность самострой в размере 600 млн рублей, исходя из рыночной стоимости объекта.Назначенная судом экспертиза показала, что заявленная в иске ИП Шиловской сумма завышена минимум вдвое. Более, того истец не смог документально подтвердить понесенные на строительство расходы. Суд не пришел к однозначному выводу, что связанные со строительством платежи на сумму порядка 40 млн рублей, действительно пошли на данный объект. Выяснилось, что генподрядчиком строительства особняка была компания «Сарград», но истец ни одного денежного перевода ей не осуществил. На этом фоне попытки защиты Шиловской затребовать третью экспертизу и дать отвод судье были лишь неловкими попытками затянуть процесс.В итоге истцу не удалось подтвердить ни стоимость особняка, ни свои расходы на него, пусть даже в сумках с наличными, строивший здание «Сарград» разумно уклонился от финансовых претензий, чтобы не привлекать к себе внимание налоговиков. При таких раскладах эта и дальнейшие попытки судиться за самострой все равно что стрелять себе в ногу», — подчеркнул Шмырев.