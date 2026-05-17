12:03 | 16 мая
В Энгельсе специалисты приступили к прокладке новой ветки самотечного коллектора
11:42 | 16 мая
Жители Саратовской области могут стать авторами почтовой марки и открыток
17:30 | 15 мая
Саратовские школьники узнали, как распознать мошенника в обычном телефонном звонке
16:34 | 15 мая
Две семьи из Саратовской области вышли в финал конкурса «Это у нас семейное»
14:00 | 15 мая
В выходные пройдет Всероссийская акция «Соловьиные вечера – 2026»
12:58 | 15 мая
Более 150 уникальных портретов Лидии Руслановой можно увидеть на выставке в Центре народного творчества
11:30 | 15 мая
Лесная охрана зафиксировала 7 нарушений особого противопожарного режима
11:08 | 15 мая
Лучшие директора школ региона соревнуются в профессиональном мастерстве
10:22 | 15 мая
Муниципалитеты региона готовят заявки на конкурс «Лучшая муниципальная практика»
17:00 | 14 мая
С 16 мая Ботанический сад саратовского госуниверситета начинает работать по летнему графику
В Энгельсе специалисты приступили к прокладке новой ветки самотечного коллектора в обход обрушенного участка. Работы предстоят масштабные, поэтому разделены на несколько этапов и проводятся круглосуточно. Все это будет выполняться по современной технологии горизонтально направленного бурения, которая позволяет не проводить трудоемкие вскрышные работы.

Что уже сделано и выполняется:

- Свод разрушенного участка коллектора забетонировали, чтобы избежать возможные подтопления.
-На объекте продолжают работать сотни человек и десятки единиц техники в круглосуточном режиме.
- Привлечены дополнительные силы и средства из Саратова и других районов области.
- Продолжается монтаж обводной линии и «запечатывание» поврежденного участка трубы, что позволит предотвратить дальнейшее движение стоков внутри аварийного коллектора.
-Приобретены современные мощные мотопомпы для откачки стоков по временной ветке коллектора, в том числе резервные.
-Продолжаются работы по откачке стоков с подтопленных территорий многоквартирных и частных домов.
-На осушенных территориях проводится специализированная обработка сотрудниками дезинфекционной станции. На следующем этапе запланирована обработка подвальных помещений после их просушки.
- Проводится отбор проб питьевой воды. По результатам проведенных анализов все показатели соответствуют установленным гигиеническим нормативам.

Дальнейшие задачи:

- Выполнение технически сложных работ по прокладке новой ветки самотечного коллектора. На первом этапе это разработка «пилотной» скважины, затем ее будут расширять и уже после протягивать новую трубу диаметром 1400 мм. Работы методом горизонтально направленного бурения будут проводиться на глубине более 5 метров.
-Ликвидация последствий чрезвычайной ситуации в городе, в том числе откачка стоков с оставшихся территорий, дальнейшая санитарная обработка.
- Продолжение оценки причиненного ущерба и выплаты соответствующих компенсаций.
- Проработка вопроса по объемам плановой замены других участков самотечного коллектора в дальнейшем.
- Контроль проведения перерасчета жителям за периоды отсутствия холодного и горячего водоснабжения, а также выполнения месячного перерасчета за водоотведение жителям домов, чьи территории были подтоплены.