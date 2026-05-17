просмотров: 163

В Энгельсе специалисты приступили к прокладке новой ветки самотечного коллектора в обход обрушенного участка. Работы предстоят масштабные, поэтому разделены на несколько этапов и проводятся круглосуточно. Все это будет выполняться по современной технологии горизонтально направленного бурения, которая позволяет не проводить трудоемкие вскрышные работы.- Свод разрушенного участка коллектора забетонировали, чтобы избежать возможные подтопления.-На объекте продолжают работать сотни человек и десятки единиц техники в круглосуточном режиме.- Привлечены дополнительные силы и средства из Саратова и других районов области.- Продолжается монтаж обводной линии и «запечатывание» поврежденного участка трубы, что позволит предотвратить дальнейшее движение стоков внутри аварийного коллектора.-Приобретены современные мощные мотопомпы для откачки стоков по временной ветке коллектора, в том числе резервные.-Продолжаются работы по откачке стоков с подтопленных территорий многоквартирных и частных домов.-На осушенных территориях проводится специализированная обработка сотрудниками дезинфекционной станции. На следующем этапе запланирована обработка подвальных помещений после их просушки.- Проводится отбор проб питьевой воды. По результатам проведенных анализов все показатели соответствуют установленным гигиеническим нормативам.- Выполнение технически сложных работ по прокладке новой ветки самотечного коллектора. На первом этапе это разработка «пилотной» скважины, затем ее будут расширять и уже после протягивать новую трубу диаметром 1400 мм. Работы методом горизонтально направленного бурения будут проводиться на глубине более 5 метров.-Ликвидация последствий чрезвычайной ситуации в городе, в том числе откачка стоков с оставшихся территорий, дальнейшая санитарная обработка.- Продолжение оценки причиненного ущерба и выплаты соответствующих компенсаций.- Проработка вопроса по объемам плановой замены других участков самотечного коллектора в дальнейшем.- Контроль проведения перерасчета жителям за периоды отсутствия холодного и горячего водоснабжения, а также выполнения месячного перерасчета за водоотведение жителям домов, чьи территории были подтоплены.