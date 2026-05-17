Жители Саратовской области могут стать авторами почтовой марки и открыток

Почта выпустит блок марок и авторские открытки, посвящённые Году единства народов России. Изображения выберут среди творческих работ участников открытого всероссийского конкурса.
 
На территории современной России проживают представители более 190 этнических групп с собственной культурной идентичностью и языковыми диалектами. По решению Президента РФ Владимира Путина 2026 г. объявлен Годом единства народов России.
 
Конкурс направлен на сохранение самобытности и традиций всех национальностей, проживающих в России, укрепление взаимного уважения и поддержку культурного многообразия.
 
Участвовать в конкурсе могут как профессиональные художники и дизайнеры, так и любители, а также студенты и выпускники творческих вузов старше 18 лет. Для этого им нужно создать интересный, яркий, запоминающийся эскиз почтового блока или авторской открытки, посвящённый единству народов России, в различных техниках: живопись, авторская или компьютерная графика, коллаж и др. Почтовый блок — это одна или несколько марок на листе с полями, на которых размещены соответствующая надпись или изображение, дополняющие рисунок на марке.
 
Подать заявку и выслать на рассмотрение электронный вариант конкурсной работы нужно до 31 мая. Итоги конкурса объявят до 10 июня. На основе лучших работ изготовят почтовый блок и пять открыток.
 


 