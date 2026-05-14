Какую поддержку от государства получают многодетные семьи региона?

В Саратовской области проживает 245,9 тысячи семей, в которых воспитываются более 433,3 тысячи детей. Каждая десятая семья является многодетной. В последние годы властями Саратовской области и председателем Государственной думы РФ Вячеславом Володиным сделано немало для помощи многодетным семьям и развития демографии в регионе. Для этой категории граждан установлены многочисленные льготы, денежные выплаты и компенсации.

 
 

В настоящее время в Саратовской области семьям с детьми в соответствии с законодательством области выплачивается 15 видов различных денежных выплат. В целом многодетные семьи могут воспользоваться 30 мерами поддержки в денежном и натуральном виде.
 
Из средств областного бюджета беременные женщины обеспечиваются специализированным питанием. Такая же поддержка может быть оказана семье с невысоким доходом, в том числе многодетной, при рождении ребенка до достижения им возраста трех лет.
 
Размер регионального материнского капитала составляет более 138 тысяч рублей, эта сумма ежегодно индексируется. С учетом запросов родительского сообщества правительство области во взаимодействии с депутатским корпусом постоянно расширяет направления его использования. В настоящее время региональный материнский капитал можно реализовать по 6 направлениям, в то время как в 2012 году было всего два направления. Всего с 2021 года эту меру поддержки получили 18 366 многодетных семей.
 
Многодетным семьям на детей ежегодно предоставляется денежная выплата на приобретение комплекта школьной и спортивной одежды. В 2025 году ее получили 10 834 многодетных семьи на 20177 детей.
 
Существенная мера поддержки – бесплатное посещение детского сада детьми из многодетных семей, она распространяется на 16 493 дошкольника. По инициативе Вячеслава Володина с 1 января 2026 года плату за детский сад полностью отменили для всех воспитанников (включая детей из многодетных семей) в селах, поселках городского типа, ЗАТО и городах с населением до 100 тысяч человек.
 
По инициативе Вячеслава Володина с 1 мая 2026 года бесплатное горячее питание (не менее 1 раза в день) получают льготные категории детей (почти 19 тысяч обучающихся), включая детей из многодетных семей.
 
Также детям из многодетных семей, обучающимся в общеобразовательных организациях, предоставлено право бесплатного проезда на городском, пригородном, внутрирайонном транспорте по льготной транспортной карте. В настоящее время свыше 15 тысяч детей из многодетных семей пользуются правом на льготный проезд.
 
С октября 2023 года поддержку получают многодетные семьи, в которых дети обучаются в средних профессиональных образовательных организациях, расположенных на территории области. По поручению губернатора Саратовской области Романа Бусаргина введена дополнительная 50%-ная компенсация части расходов на оплату стоимости обучения детей. В 2026 году расширился круг получателей этой меры поддержки – теперь компенсацию можно будет получить за обучение детей не только в колледжах и техникумах, но и в вузах.
 
Кроме того, по линии министерства труда и соцзащиты предоставляется компенсация расходов на оплату коммунальных и жилищных услуг не менее 30%, а при условии, что в семье более трех детей, компенсация увеличивается на 5% на каждого последующего ребенка. Ежегодно компенсацию получают около 8,5 тысячи многодетных семей.
 
Многодетные семьи могут получить материальную поддержку на проведение внутренних работ по газификации на земельном участке и в домовладениях в размере до 100 тысяч рублей в виде субсидии или компенсации.
 
Они могут получить бесплатно земельный участок. При этом у саратовских многодетных семей есть право на денежную выплату вместо земли.
 
В Саратовской области многодетным семьям, воспитывающим 7 и более несовершеннолетних детей, предоставляется денежная выплата на приобретение автотранспорта в размере свыше 1,5 млн рублей.
 

По линии регионального министерства здравоохранения многодетные семьи обеспечиваются бесплатными лекарственными препаратами на детей до 6-ти лет.
 
Дети из многодетных семей при соблюдении ряда условий обеспечиваются бесплатными путевками в детские оздоровительные лагеря. При этом с 2024 года по инициативе губернатора Романа Бусаргина многодетные семьи могут воспользоваться правом на получение 50% компенсации стоимости оздоровительной путевки в организацию отдыха детей, расположенную на территории области, если эта путевка была приобретена самостоятельно. Всего этой мерой поддержки воспользовались 678 многодетных семей.
 
Стимулирование рождаемости
 
По инициативе губернатора в 2025 году введено новое ежемесячное пособие женщинам, родившим до достижения возраста 25 лет второго ребенка, в размере 8 тысяч рублей в месяц. Получение губернаторской выплаты не зависит от уровня дохода семьи или материального обеспечения. Главное условие – факт рождения второго ребенка у молодой матери. При этом в связи с предложениями родительского сообщества с 2026 года возраст женщины, которая может получить данную выплату, увеличен до 26 лет включительно.
 
С прошлого года в регионе действует новая мера поддержки – выплата в размере 100 тысяч за счет федерального бюджета женщинам, обучающимся в образовательных организациях по очной форме при условии поставки на учет по беременности на ранних сроках (до 12 недель). С апреля 2026 года эту выплату могут получать беременные женщины, обучающиеся в образовательных организациях по любой форме обучения – очной, очно-заочной, заочной.
 
Также с 1 января 2026 года семьи при рождении двойни или тройни получают единовременные выплаты. Сумма составляет 50 тысяч рублей при рождении двойни и 100 тысяч рублей при рождении тройни. Возраст и доход родителей значения не имеют.
 
Еще одна совершенно новая мера семейной поддержки, действующая в рамках национального проекта с 2026 года, – единовременная выплата в размере 200 тысяч рублей студенческим семьям при рождении ребенка.
 
Всестороннее развитие детей – новые возможности
 
По линии министерства спорта области дети из многодетных семей могут бесплатно получать физкультурно-оздоровительные услуги в 13 государственных спортивных сооружениях области.
 
В учреждениях, подведомственных министерству культуры области, предусмотрено бесплатное посещение музеев, культурно-досуговых учреждений и театров на льготных условиях для многодетных семей.
 
Для повышения престижа семьи и поощрения родителей, достойно воспитывающих детей, в регионе утвержден Почетный знак губернатора «За достойное воспитание детей», ежегодно вручаемый 20 родителям. Предусмотрено денежное поощрение в размере семи минимальных размеров оплаты труда, знак дает родителю право на получение звания ветерана труда Саратовской области.
 
С 2013 года на территории области проводится конкурс «Семейный Олимп» – региональный этап всероссийского конкурса «Семья года». За это время в отборах на муниципальном уровне приняла участие 671 семья.
 
За заслуги в укреплении института семьи и воспитании детей 8 семей из Саратовской области награждены орденом «Родительская слава» и 12 семей - медалью ордена «Родительская слава». Высокое звание «Мать-героиня» присвоено 6 многодетным матерям Саратовской области.
 
Работа по улучшению положения многодетных семей Саратовской области на этом не останавливается, она ведется в тесном взаимодействии с депутатским корпусом и родительской общественностью.