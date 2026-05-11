В День Победы во всех муниципальных районах области прошли памятные мероприятия и патриотические акции

Особое внимание было уделено старшему поколению: для ветеранов и тружеников тыла были организованы концертные программы прямо у дома. Артисты и волонтёры исполняли песни военных лет, читали стихи и дарили цветы.Важным пунктом праздничной программы стали концерты, посвященные 81-й годовщине Победы. Жителям и гостям области раздали тысячи георгиевских лент в рамках Всероссийской акции — символа памяти и связи поколений.Образовательные и культурные учреждения во всех муниципалитетах активно присоединились к акции «Бессмертный полк». Прошли торжественные линейки, на которых школьники вышли с портретами своих прадедов — героев войны. Мероприятия в рамках Всероссийской акции также состоялись во время концертных программ.Районы области также поддержали акцию «Окна Победы». На окнах домов, школ и административных зданий появились рисунки, портреты ветеранов, силуэты журавлей и георгиевские ленты.День Победы по-настоящему объединил жителей региона. Помимо ветеранов Великой Отечественной войны и тружеников тыла в мероприятиях приняли участие ветераны боевых действий и подрастающее поколение. Живые свидетели войны, те, кто сегодня защищает Родину, и те, кому предстоит её прославлять в будущем, — вместе они доказали: подвиг предков не забыт, а традиции патриотизма и преемственности поколений нерушимы.