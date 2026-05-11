Под звуки «Случайного вальса» в Саратове кружились 60 школьников

В саратовском лицее №15 состоялась ежегодная региональная патриотическая акция «Память в танце. Случайный вальс», посвященная 81-й годовщине Победы и Году единства народов России. Акция объединила около 60 школьников из 10 образовательных организаций области, представителей органов власти и общественных организаций.Под звуки «Случайного вальса», «Синего платочка», «Вальса фронтовой медсестры», «Вальса Победы» и «Майского вальса» танцевальные пары кружились в память о тех, кто защищал Родину. Организаторы отметили, что в дни войны танец поддерживал боевой дух бойцов и помогал помнить, что жизнь продолжается.Акция завершилась композицией «Майский вальс», которая уже много лет остается символом праздника 9 Мая.