ЕР и ветераны помогли жителям Энгельса

"Когда люди сталкиваются с бедой, оставаться в стороне нельзя. Особенно когда речь идёт о простых бытовых вещах, без которых невозможно нормально жить. Сейчас такая ситуация сложилась в Энгельсе после аварии на самотечном коллекторе. Многие жители оказались в непростых условиях, и одна из главных проблем — обеспечение питьевой водой", - рассказал Александр Янклович.После короткого совещания в энгельсском штабе общественной поддержки местного отделения «Единой России» вместе с волонтёрами Саратовской Ассоциации Героев и активистами волонтёрского движения партии выехали по адресам, где поддержка сейчас действительно необходима.Питьевую воду доставили людям с инвалидностью, в социально-реабилитационный центр для несовершеннолетних «Надежда», дом-интернат для престарелых и инвалидов, а также в гостиницу, гдесегодня живут люди, вынужденно покинувшие свои дома в Луганской и Донецкой республиках."Очень важно, чтобы в такие моменты человек не оставался один на один со своими трудностями. Иногда помощь — это не только вода или продукты. Это ещё и понимание, что рядом есть люди, которым не всё равно", - отметил Александр Янклович.