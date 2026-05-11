11 Мая 2026 ПОНЕДЕЛЬНИК
12:47 | 11 мая
В Энгельсе начинается поэтапное восстановление водоснабжения после аварии на коллекторе
11:20 | 11 мая
На Ново-Астраханском шоссе ограничат движение в связи со строительством путепровода
11:18 | 11 мая
В День Победы во всех муниципальных районах области прошли памятные мероприятия и патриотические акции
11:15 | 11 мая
Под звуки «Случайного вальса» в Саратове кружились 60 школьников
11:02 | 11 мая
Общественные организации области провели патриотические мероприятия ко Дню Победы
10:55 | 11 мая
В Саратовской области прошли мероприятия ко Дню Победы с участием ветеранов
07:44 | 11 мая
ЕР и ветераны помогли жителям Энгельса
13:05 | 09 мая
Подготовительные работы к устранению аварии на самотечном коллекторе завершены полностью
17:00 | 08 мая
Следующая неделя будет четырехдневной
15:49 | 08 мая
На месте подвига лётчика Владимира Годыны прошёл торжественный митинг в преддверии Дня Победы
ЕР и ветераны помогли жителям Энгельса

Общество
Александр Янклович, Герой России, депутат облдумы помог жителям Энгельса с поставкой питьевой воды.

"Когда люди сталкиваются с бедой, оставаться в стороне нельзя. Особенно когда речь идёт о простых бытовых вещах, без которых невозможно нормально жить. Сейчас такая ситуация сложилась в Энгельсе после аварии на самотечном коллекторе. Многие жители оказались в непростых условиях, и одна из главных проблем — обеспечение питьевой водой", - рассказал Александр Янклович.

После короткого совещания в энгельсском штабе общественной поддержки местного отделения «Единой России» вместе с волонтёрами Саратовской Ассоциации Героев и активистами волонтёрского движения партии выехали по адресам, где поддержка сейчас действительно необходима.

Питьевую воду доставили людям с инвалидностью, в социально-реабилитационный центр для несовершеннолетних «Надежда», дом-интернат для престарелых и инвалидов, а также в гостиницу, где
сегодня живут люди, вынужденно покинувшие свои дома в Луганской и Донецкой республиках.

"Очень важно, чтобы в такие моменты человек не оставался один на один со своими трудностями. Иногда помощь — это не только вода или продукты. Это ещё и понимание, что рядом есть люди, которым не всё равно", - отметил Александр Янклович.