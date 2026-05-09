Подготовительные работы к устранению аварии на самотечном коллекторе завершены полностью
Об этом сегодня сообщил глава Энгельса Максим Леонов.
«С учетом этого штабом принят ряд решений.
Сегодня поздно ночью начнется завершающий этап восстановления работоспособности коллектора. Технологически для его реализации потребуется отключение холодного водоснабжения во всем Энгельсе.
Прошу жителей с пониманием отнестись к данной необходимости и запасти требуемый объем воды на предстоящие двое суток.
Сложный поэтапный процесс отключения оборудования начнется с 15.00 часов и полностью завершится к обозначенному ранее сроку.
В зоне проведения работ сегодня основная задача максимально сбросить уровень стоков в коллекторе.
На территории города будет организован подвоз питьевой и технической воды. График подвоза опубликуем в ближайшее время»,- сообщил Максим Леонов .
