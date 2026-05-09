Подготовительные работы к устранению аварии на самотечном коллекторе завершены полностью

просмотров: 149

«С учетом этого штабом принят ряд решений.Сегодня поздно ночью начнется завершающий этап восстановления работоспособности коллектора. Технологически для его реализации потребуется отключение холодного водоснабжения во всем Энгельсе.Прошу жителей с пониманием отнестись к данной необходимости и запасти требуемый объем воды на предстоящие двое суток.Сложный поэтапный процесс отключения оборудования начнется с 15.00 часов и полностью завершится к обозначенному ранее сроку.В зоне проведения работ сегодня основная задача максимально сбросить уровень стоков в коллекторе.На территории города будет организован подвоз питьевой и технической воды. График подвоза опубликуем в ближайшее время»,- сообщил Максим Леонов .