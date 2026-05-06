Игры и викторины как фактор повышения мотивации и академической успеваемости на семинарах по иностранному языку в вузе

Изучение иностранного языка в высшей школе – это комплексная деятельность по освоению и применению лексики на не родном языке в соответствии с профессиональной направленность. Данный предмет требует от студента понимания тематики материала по специализации и конвертирования его в иностранную речь. Это процесс задействования навыков чтения, говорения, письма и восприятия на слух в контексте одного занятия.В этом непростом процессе задача педагога – верная методическая организация занятия с целью повышения академической успеваемости и мотивации студентов. Сегодня существует много подходов, приемов и отдельных методик в том числе и искусственного интеллекта для решения этого вопроса. Один из таких вариантов – использование игр и викторин. Игры – это всегда весело и интересно, это нетипично для академической деятельности. Подобного рода активности помогают повысить вовлеченность студентов и в целом оказывают положительный эффект на психологическую атмосферу занятия.Давайте посмотрим, как это может выглядеть в рамках семинара. В зависимости от темы и цели конкретного занятия типы игр будут разными. Это может быть командная игра, сочетающая в себе разные виды заданий по этапам и на скорость реакции (Отгадай слово по описанию, покажи карточку с верным ответом, найди соответствие между картинкой и термином, выбери пройденные слова из облака слов, разгадай кроссворд или ребус). Викторина, как альтернатива игре также применима для отработки полученных знаний в формате вопросов или кейсов по пройденной тематике. Игра может носить проектный характер, как самостоятельная подготовка студентами интерактива по пройденным темам и дальнейшему его применению на семинаре. Игра также может носить более креативный характер, позволяя участникам двигаться и объяснять слова, чередуя формат (Слепой – воспринимает только на слух, глухой – воспринимает только письменно, но может озвучивать вопросы, немой – слышит, но вопросы только письменно). Использование загадок, выбора заданий из множества и даже онлайн игры – это дополнительный инструмент в арсенал преподавателя.Контент занятия – поле деятельности педагога. Даже одна отдельная составляющая этого контента зачастую может стать основополагающим элементом движения к достижению цели. Вовлеченность студента – это вовлеченность педагога и его желание быть здесь и теперь для общего результата.